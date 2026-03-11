La Grèce se met à l'écomouillage pour protéger les herbiers des fonds marins

Dans les fonds marins de la baie de Porto Rafti, près d'Athènes, Makis Sotiropoulos, bouteille d'oxygène sur le dos, enfonce une ancre écologique pour protéger les précieux herbiers de posidonie menacés par le mouillage incontrôlé.

À l'aide d'une perceuse spéciale, ce plongeur professionnel creuse à au moins trois mètres de profondeur dans le fond marin avant de planter l'ancre à deux ailettes symétriques.

"On tire vers le haut pour la verrouiller avant d'attacher une chaîne et une bouée de relevage", explique-t-il à l'issue de l'opération. Cela "maintient la chaîne en suspension au-dessus du fond pour ne pas racler la posidonie".

À la surface de la mer Egée, une grande bouée d’amarrage de surface permet aux bateaux de s’amarrer "en toute sécurité", assure-t-il.

Le mouillage écologique s'inscrit dans le cadre d'un programme pilote du ministère grec de la Marine marchande qui veut créer tout un réseau à travers le pays "pour ne pas détruire le fond et protéger l'environnement", selon Evangelos Kyriazopoulos, secrétaire général du ministère.

Avec un littoral de plus de 13.000 km, dont 70% est couvert par des herbiers de posidonie, la Grèce, comme d'autres pays du pourtour méditerranéen, constate tous les ans l'impact dévastateur de mouillages sauvages sur ces plantes aux longues feuilles en forme de ruban qui fleurissent au fond de l'océan.

Ces prairies sous-marines, qui fournissent un habitat essentiel à diverses espèces marines, ont été classées comme "habitat prioritaire" par l'Union européenne.

"La posidonie compte parmi nos meilleurs alliés dans la lutte contre le changement climatique et mérite toute notre attention", explique ainsi Maria Salomidi, chercheuse à l'Institut océanographique grec (Elkethe).

Ces herbiers "captent et retiennent le carbone sous leurs rhizomes, produisent de l’oxygène, filtrent et purifient l’eau et soutiennent la biodiversité", poursuit-elle.

Dommages très importants

Or, lors du relevage des ancres, un grand nombre de rhizomes des posidonies sont arrachés.

"J’ai très souvent constaté la présence d’ancres sur les herbiers de posidonie", affirme Rouli Prinianaki, une plongeuse membre de l'ONG Aegean Rebreath qui participe à la campagne de protection des posidonies.

En traînant sur les fonds marins, les chaînes des ancres "finissent par détruire" ces herbiers, poursuit-elle.

Pour l'organisme grec de l'environnement et du changement climatique (Ofypeka), l'ancrage constitue "l’une des menaces les plus importantes".

Ces dernières années, une quarantaine d'ancrages écologiques ont été installés en Grèce, notamment dans les parcs maritimes en mer Ionienne (Ouest) et près de l'île d'Alonisos où les herbiers ont été endommagés.

Autour de cette île de l'archipel des Sporades, "15 ancrages écologiques ont été installés mais ils ne suffisent pas pour les milliers de bateaux en été", déplore Spyridon Iosifidis, ichtyologue (spécialiste de l'étude des poissons) à la direction de l'Ofypeka de Sporades.

Nécessité de légiférer

Pour plusieurs experts, la Grèce doit accélérer l'installation à grande échelle des mouillages écologiques pour les bateaux de plaisance qui affluent dans ses baies en été.

Athènes "doit légiférer pour protéger les herbiers marins et leur permettre de se régénérer" en suivant l’exemple des Baléares, en Espagne, et du littoral méditerranéen français, préconise Vangelis Paravas, biologiste de l'ONG WWF en Grèce.

Selon l'Elkethe, le problème du raclage des posidonies est particulièrement aigu sur les côtes et les îles de la mer Ionienne, du golfe Saronique et des Cyclades sous la menace par endroits du surtourisme.

Pour Maria Salomidi, "le nombre d’embarcations a augmenté et il n’y a ni contrôle ni information".

La mise en place d'un cadre institutionnel serait profitable "tant à la navigation qu'à la protection du patrimoine naturel", estime-t-elle.

D'autant plus, conclut-elle, que l’installation et la gestion des mouillages constituent une activité commerciale rentable sur les îles pour promouvoir un tourisme de qualité.

