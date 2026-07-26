Faire du Vietnam l’un des pays modèles de l’ASEAN

La Une du numéro 29 poursuivait le périple entamé avec le numéro 27 à travers les grandes régions du Vietnam. Après Hô Chi Minh-Ville (Sud) puis Gia Lai (Centre), le voyage se prolongeait cette fois vers le Nord, jusqu’au port de Hai Phòng.

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Ce hub économique majeur, aux couleurs vives et marqué par l’impressionnante densité de conteneurs et de grues portiques, illustre la vitalité des échanges commerciaux et les défis permanents liés à la logistique : gestion des goulets d’étranglement, saturation des zones de stockage ou modernisation des infrastructures.

Au fil des pages, le lecteur découvrait la troisième ville du pays en termes de poids économique et sa croissance remarquable. Située à une centaine de kilomètres de Hanoï, Hai Phòng est le principal port maritime du Nord. Elle dispose de ports en eau profonde, de zones éco-industrielles, investit dans les énergies propres et mise sur les hautes technologies.

La métropole portuaire accélère sa transition vers un modèle de croissance durable pour attirer davantage d’investisseurs internationaux et consolider son rôle de locomotive économique de la région septentrionale. Au premier semestre 2026, elle a attiré plus de 2,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), dont un milliard apporté par le groupe LG Innotek.

À la lumière de ces résultats spectaculaires, les autorités municipales privilégient désormais les projets liés aux hautes technologies, aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques, aux semi-conducteurs et à la logistique verte. Elles encouragent également le développement de parcs industriels écologiques, à l’image de Nam Câu Kiên. En début d’année, Hai Phòng a lancé le parc industriel de Tiên Lang 1 ainsi que celui de l’aéroport de Tiên Lang (zone B), conçus selon les principes des parcs verts et intelligents.

Cette dynamique attire de nombreux groupes internationaux, séduits par un environnement d’affaires compétitif et des perspectives de croissance à long terme. Les zones franches de Hai Phòng offrent des incitations fiscales attractives, associées à un accompagnement de haut niveau. Ajoutons à cela les politiques de formation professionnelle, les investissements dans les infrastructures et les initiatives en faveur de l’inclusion économique des populations locales.

Autant de facteurs qui expliquent pourquoi Hai Phòng et plus largement le Vietnam ont véritablement le vent en poupe et s’affirment progressivement comme un modèle de développement durable, innovant et résolument tourné vers l’avenir, capable d’inspirer toute l’ASEAN et de renforcer la place du pays sur la scène mondiale.

HERVÉ FAYET/CVN