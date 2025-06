Diagnostic : bioMérieux va racheter des actifs de la société américaine Day Zero

Le spécialiste français du diagnostic in vitro bioMérieux a annoncé lundi 16 juin la conclusion d'un accord pour racheter les technologies de séquençage génomique de la société américaine Day Zero Diagnostics utilisées pour repérer les maladies infectieuses.

>> Diagnostic des cancers : la France ne veut pas rater le coche de l'IA

>> DPE : la ministre française du Logement favorable à une adaptation pour les copropriétés

Photo : AFP/VNA/CVN

La technologie de diagnostic rapide basée sur le séquençage, en cours de développement chez Day Zero Diagnostics, "permet d'identifier, en quelques heures, à la fois l'espèce d’un pathogène bactérien ainsi que son profil de résistance aux antibiotiques", alors qu'il faut compter "deux à cinq jours" actuellement, souligne bioMérieux dans un communiqué.

Les actifs acquis par bioMérieux comprennent "les flux de travail de séquençage de nouvelle génération, les compositions chimiques, les réactifs, ainsi que le pipeline et les logiciels de bioinformatique", d'après le communiqué.

Selon les termes de l'accord, le montant de cette acquisition est inférieur à 25 millions de dollars (environ 21,7 millions d'euros).

Les technologies de séquençage dans les tests de routine entièrement automatisés constituent "un outil supplémentaire et puissant, particulièrement utile en cas de suspicion d'infections sanguines ou d'autres situations critiques", comme le sepsis, note bioMérieux.

Le séquençage "permet d'approcher le diagnostic sans avoir nécessairement d'hypothèse sur les causes de l'infection, et d'obtenir des résultats plus rapidement (...)", déclare Céline Roger-Dalbert, directrice Recherche & Développement de bioMérieux, citée dans le communiqué.

Début juin, l'entreprise familiale implantée dans la région lyonnaise a lancé un test pour dépister simultanément sept agents pathogènes (six virus et une bactérie) responsables de maladies respiratoires infectieuses chez le cheval en moins de 20 minutes.

Fin avril, bioMérieux s'est renforcé dans la surveillance des eaux usées en lançant un nouveau test PCR pour détecter la présence de virus et de bactéries dans les eaux usées.

AFP/VNA/CVN