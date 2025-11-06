Sidérurgie

ArcelorMittal enregistre une hausse de 31% de son bénéfice net

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a réalisé 377 millions de dollars de bénéfice net (+31%) au troisième trimestre, et a appelé jeudi à l'"approbation rapide" du plan acier présenté par la Commission européenne, qui permettra selon lui "d'investir avec confiance en l'avenir".

L'entreprise, qui a réalisé 15,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre (+3%), a conditionné des investissements pour la décarbonation de son activité en Europe à l'approbation de ce plan, qui "permettra à l'industrie sidérurgique européenne d'améliorer l'utilisation de ses capacités, sa rentabilité et d'investir avec confiance en l'avenir", a estimé jeudi 6 novembre le directeur général du groupe Aditya Mittal.

Fin 2024, ArcelorMittal avait indiqué réévaluer ses plans d'investissements dans la décarbonation en Europe, réclamant plus de mesures pour protéger l'acier européen de la concurrence, notamment chinoise. Cela concerne entre autres le site de Dunkerque en France.

M. Mittal rappelle toutefois demander encore "des modifications favorables du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières", un dispositif européen visant à éviter des distorsions de concurrence pour l'acier européen, soumis à des normes environnementales plus strictes qu'ailleurs.

Il a aussi espéré "une approbation et une mise en oeuvre rapides" par l'Union européenne du plan acier, qui prévoit de diviser par deux environ les quotas d'acier étranger pouvant être importés dans l'UE sans droits de douane, tout en doublant les droits de douane pour les importations dépassant ces quotas, en les taxant à hauteur de 50% contre 25% précédemment.

L'objectif de ces mesures sans précédent est de protéger la filière acier du Vieux Continent, écrasée par la déferlante des énormes surcapacités chinoises.

Sur le plan de l'activité, ArcelorMittal a réalisé des "résultats solides au cours d'un trimestre traditionnellement faible", a estimé Aditya Mittal, qui s'est montré "optimiste quant aux perspectives" en 2026, où le groupe attend des "politiques sectorielles plus favorables sur les principaux marchés".

Depuis janvier, l'action du deuxième fabricant mondial d'acier s'est appréciée de 45% à la bourse de Paris, et valait 32,5 euros mercredi soir 5 novembre à la clôture.

Le groupe a annoncé cette année des mesures d'économies en Europe et notamment un plan social en France, qui entraînera des suppressions d'emplois évaluées à 270 emplois à ce jour par l'entreprise.

Des experts mandatés par le CSEC du groupe français ont estimé que l'avenir du sidérurgiste en France était "incertain" et que ces suppressions de postes ne résoudront pas les "problèmes de fonds", a appris l'AFP, mardi 4 novembre, dans un rapport contesté par l'entreprise.

