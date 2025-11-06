Emirates annonce un bénéfice semestriel en hausse de 13%

Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé jeudi 6 novembre un bénéfice net semestriel de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les profits avant impôt sur les sociétés - introduit aux Émirats arabes unis en 2023 - se sont élevés à 3,3 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'exercice fiscal 2025-2026, "marquant une profitabilité record sur cette période pour la quatrième année consécutive", a indiqué le groupe du riche émirat de Dubaï dans un communiqué.

Ses revenus ont augmenté de 4% sur un an, à 20,6 milliards de dollars.

"La demande mondiale en matière de transport aérien et services de voyage a été soutenue, malgré les événements géopolitiques et les inquiétudes économiques sur certains marchés", s'est félicité le Pdg d'Emirates Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum.

"Nous nous attendons à ce que la demande continue de résister pour le reste de l'année 2025-2026 et nous sommes impatients d'augmenter notre capacité", a-t-il ajouté.

Le Moyen-Orient a connu ces derniers mois des tensions géopolitiques qui ont affecté certains vols des grandes compagnies du Golfe, notamment durant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin.

À elle seule, la compagnie aérienne Emirates a réalisé un bénéfice et de 2,7 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à la même période de l'année précédente.

Dnata, autre entreprise détenue par le groupe et qui fournit des services à l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en terme de trafic international, a enregistré pour sa part 190 millions de dollars de profits nets, en hausse de 22% par rapport à l'année dernière.

