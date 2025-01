France

La circulation des deux-roues motorisés entre les files généralisée et encadrée

Le gouvernement a publié vendredi 10 janvier un décret visant à généraliser la circulation des deux et trois roues motorisés entre les files de gauche sur les grandes routes et autoroutes, une pratique expérimentée depuis plusieurs années et désormais encadrée par le code de la route.

La circulation en inter-files (CIF), qui a fait l'objet d'expérimentations dans 21 départements des grandes agglomérations, est désormais autorisée sur toutes les routes et autoroutes comportant au moins deux fois deux voies séparées par un terre-plein central et sur lesquelles la vitesse maximale autorisée se situe entre 70 et 130 km/h (ainsi que sur le périphérique parisien où la limite a été récemment abaissée à 50 km/h), aux termes du décret paru au Journal officiel, qui entre en vigueur samedi 11 janvier.

"Il s'agit d'encadrer la pratique et de passer d'une circulation inter-files de fait à une circulation inter-files de droit, mais à certaines conditions", a souligné la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume.

"Ce n'est ni un cadeau, ni une facilité inconsidérée offerte aux motards, mais une question de fluidité du trafic", a-t-elle insisté, rappelant que les deux phases (2016-2021 et 2021-2024) d'expérimentation ont "montré qu'il n'y a pas de surmortalité liée à cette pratique".

Désormais définie par le code de la route, cette circulation entre les lignes s'applique aux deux-roues et trois-roues motorisés de moins d'un mètre de large, lorsque la circulation est "dense" et uniquement entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée.

La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h lorsqu'on circule entre les files, une limite ramenée à 30 km/h si "l'une des files est à l'arrêt".

La nouvelle codification prévoit par ailleurs la création d'une infraction spécifique en cas de non-respect d'une de ces conditions, punie d'une contravention de 4e classe et du retrait de trois points du permis de conduire.

L'objectif, explique la sécurité routière dans un communiqué, est de "définir un cadre apaisé et sécurisé" de la circulation en inter-files.

