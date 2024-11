La Bourse de Paris jauge toujours les implications de la victoire de Trump

>> La Bourse de Paris en légère baisse avant l’élection américaine

>> La Bourse de Paris termine en hausse, le regard tourné vers la politique et la Fed

>> La Bourse de Paris plombée par le luxe

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a gagné 88,21 points pour s'établir à 7.426,88 points. Le CAC 40 avait notamment fortement reculé vendredi, de 1,17%.

"Les incertitudes demeurent" après l'élection présidentielle américaine "et les actifs européens sont en zigzag en attendant de comprendre la politique tarifaire des produits européens exportés aux États-Unis", commente Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

Le président élu américain veut remonter de 10 à 20% les taxes à l'importation pour les produits entrant aux États-Unis, ce qui inquiète les Européens.

Il a aussi promis d'aller jusque 60% pour ceux venant de Chine, ce qui ne devrait pas arranger la situation de la deuxième économie mondiale, atone depuis plusieurs mois, et dont dépendent de nombreuses entreprises françaises, notamment les poids lourds du luxe, pour leurs exportations.

Le regard des investisseurs était par ailleurs tourné vers la Chine, après une nouvelle annonce de Pékin pour soutenir son économie.

La Chine, deuxième puissance économique de la planète, a annoncé un relèvement de 780 milliards d'euros du plafond de la dette des collectivités locales. Le pays multiplie les plans de relance ces derniers mois dans l'espoir de donner un coup de fouet à l'activité domestique.

"L'un des effets potentiels de la victoire de Trump sur la Chine était son impact sur les mesures de relance, et les marchés espéraient donc des mesures plus importantes" que ce qui a été annoncé vendredi 8 novembre, a commenté Lynn Song, économiste chez ING.

Saint-Gobain en première place

Le géant des matériaux Saint-Gobain affiche la plus forte progression de la séance dans le CAC 40, en hausse de 3,48% à 89,10 euros, franchissant pour la première fois le seuil des 89 euros.

Le titre a été porté par une recommandation à l'achat de la banque Jefferies. Le groupe devrait présenter de nouveaux objectifs financiers en 2025 "et ses objectifs à cinq ans permettront à Saint-Gobain de rattraper de plus en plus ses concurrents, dont la valorisation est plus élevée", estiment les analystes de Jefferies.

AFP/VNA/CVN