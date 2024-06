La BCE diminue ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base

Photo : AFP/VNA/CVN

Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront respectivement abaissés à 4,25%, 4,5% et 3,75% à compter du 12 juin, a précisé la BCE dans un communiqué.

"Compte tenu d'une évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire, il convient désormais de modérer le degré de restriction de la politique monétaire après neuf mois de maintien de taux stables."

Bien que ses dernières projections pointent vers une inflation plus élevée en 2024 et en 2025, la BCE a souligné que l'inflation avait reculé de plus de 2,5 points de pourcentage et que les perspectives d'inflation s'étaient considérablement améliorées depuis septembre dernier.

Xinhua/VNA/CVN