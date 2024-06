Le Cambodge développe un réseau de routes rurales

Le ministère cambodgien du Développement rural prévoit de moderniser 75% de toutes les routes rurales en béton et en asphalte d'ici 2030, environ 50.000 km, afin de contribuer à améliorer les revenus, garantir la sécurité sociale et améliorer la qualité de vie des résidents ruraux.

Photo : VNA/CVN

Le ministre Chhay Rithisen a déclaré lors d'un récent forum à Phnom Penh qu'actuellement, seulement 17% des routes rurales, soit environ 10.000 km, sont faites d'asphalte et de béton, qui résistent au changement climatique.

Il a déclaré que conformément à la stratégie gouvernementale du pentagone, le ministère s'efforcera de construire autant de routes en béton et pavées que possible. Son objectif est que chaque village, ou au moins 75% des 14.577 villages, ait des routes recouvertes d'asphalte et de béton d'ici 2030.

Le responsable a déclaré que le budget national prévu pour son ministère cette année est de 75 millions d'USD, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de réparation des routes et de construction de nouvelles. Le ministère s'est appuyé sur des partenaires de développement nationaux et étrangers.

VNA/CVN