La Banque d'Angleterre maintient son taux de référence à 4,75%

À la fin de sa réunion mercredi 18 décembre, le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque d'Angleterre a voté à une majorité de six contre trois pour maintenir ce taux. Trois membres auraient préféré l'abaisser de 0,25 point de pourcentage à 4,5%.

La banque centrale a noté que l'indice des prix à la consommation (IPC) sur 12 mois était monté à 2,6% en novembre, soit "un peu plus élevé que selon les précédentes prévisions" en raison de l'inflation plus forte pour les biens primaires et l'alimentation.

"L'inflation globale de l'IPC devrait continuer de légèrement augmenter à court terme", a indiqué l'institution financière dans le communiqué.

La Banque d'Angleterre prévoit une croissance zéro du PIB au dernier trimestre de cette année, plus faible que la croissance de 0,3% anticipée en novembre. D'après le communiqué, la banque centrale estime aussi que le marché du travail est globalement en équilibre.

"Le CPM surveille également l'impact sur la croissance et les pressions inflationnistes des mesures annoncées dans le budget d'automne, des tensions géopolitiques et de l'incertitude de la politique commerciale", poursuit le document, selon lequel ces développements ont ajouté "des incertitudes supplémentaires autour des perspectives économiques".

