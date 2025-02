R. de Corée

La Banque centrale baisse son taux et ses prévisions face à la menace des droits de douane

La Banque centrale de République de Corée a annoncé mardi 25 février une baisse de son taux directeur pour donner un coup de fouet à l'économie nationale menacée par des hausses de droits de douane américains et une grave crise politique.

L'institution monétaire a décidé d'abaisser son taux de référence "de 3,00% actuellement à 2,75%", a indiqué un responsable de la Banque sud-coréenne.

L'institution a également révisé à la baisse sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) à 1,5% en 2025, contre 1,9% prévu précédemment.

Elle a déclaré prévoir une "reprise de la demande intérieure et de la croissance des exportations plus lente qu'initialement prévu", dans un communiqué publié après sa réunion.

Elle a invoqué "les effets de l'affaiblissement du sentiment économique et de la politique douanière des États-Unis".

"Il existe un niveau élevé d'incertitude concernant la trajectoire future de la croissance, y compris sur les politiques commerciales des principaux pays, (et) l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine", a ajouté la Banque centrale.

L'économie sud-coréenne a progressé moins qu'attendu au dernier trimestre 2024, affectée par la crise politique provoquée par la loi martiale instaurée brièvement par le président Yoon Suk Yeol, suspendu depuis, qui sape la confiance des consommateurs et la demande intérieure.

Un relèvement des droits de douane annoncé par le nouveau président américain Donald Trump visant ses principaux partenaires commerciaux, présentés comme destinés à lutter contre les pratiques déloyales, risque également de peser sur l'économie sud-coréenne.

Acier et aluminium visés

La République de Corée a indiqué vendredi 21 février avoir demandé à Washington de l'exempter de droits de douane annoncés de 25% sur les importations américaines d'acier et d'aluminium.

Ces droits de douane pourraient avoir un effet dévastateur sur le secteur sidérurgique en République de Corée si l'acier chinois bon marché, exclu du marché américain, commence à inonder l'Asie du Sud-Est ou l'Europe, représentant une forte concurrence à bas coût.

La semaine dernière, Donald Trump a aussi prévenu qu'il imposerait des droits de douane "de l'ordre de 25%" sur les importations américaines d'automobiles et d'un montant similaire ou plus élevé sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques.

La République de Corée abrite deux des principaux fabricants de puces du monde, Samsung et SK Hynix, et a été le quatrième exportateur d'acier vers les États-Unis l'année dernière.

La Banque centrale sud-coréenne encore noté mardi 24 février que le marché du travail avait continué à ralentir.

"Les données du début de l'année 2025 ont été faibles, alors que la crise politique pèse sur l'économie", a observé Gareth Leather, principal économiste pour l'Asie chez Capital Economics.

Cependant, même si la crise actuelle est bientôt résolue, la croissance de la République de Corée est susceptible d'être en difficultés en raison d'un "ralentissement du secteur immobilier et d'une politique budgétaire stricte qui pèsent sur la demande".

