DoorDash va payer 16,8 millions de dollars pour avoir lésé ses livreurs new-yorkais

La plateforme américaine de livraison DoorDash va payer 16,8 millions de dollars de dédommagements à certains de ses livreurs dans l'État de New York pour mettre fin à des poursuites qui l'accusaient de les avoir "escroqués" de leurs pourboires, selon la justice locale lundi 24 février.

Entre mai 2017 et septembre 2019, DoorDash "utilisait les pourboires des clients pour compenser le paiement qu'elle avait déjà garanti aux travailleurs, au lieu de donner aux travailleurs l'entièreté des pourboires qu'ils avaient dûment gagnés", affirme le bureau de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James.

Avant chaque course, un livreur pouvait voir le montant garanti qui lui serait payé. À ce montant, auraient dû s'ajouter les pourboires optionnels des clients.

Mais selon l'enquête de la justice de New York, DoorDash ajustait ses frais en puisant dans les pourboires pour financer le montant garanti, alors même que l'entreprise promettait que l'ensemble des pourboires allaient aux livreurs.

Par exemple, si la rémunération d'une livraison était garantie à dix dollars, et qu'un client versait 4 dollars de pourboire, le livreur recevait 10 dollars (au lieu de 14) et l'entreprise n'en déboursait réellement que six.

DoorDash "a induit en erreur les clients en leur faisant croire que les pourboires bénéficieraient directement" aux livreurs, accuse le bureau de la procureure James.

"Au lieu de cela, DoorDash gardait les pourboires" pour elle-même, poursuit le communiqué.

Selon le bureau de Letitia James, plus de 11 millions de commandes ont été passées sur la plateforme durant la période concernée, et quelque 63.000 livreurs pourraient bénéficier de la somme versée par DoorDash.

En novembre dernier, l'entreprise avait déjà accepté de payer plus de 11 millions de dollars à ses livreurs dans l'État de l'Illinois (Nord), à la suite de poursuites similaires.

Dans un communiqué cité par le New York Times, DoorDash s'est dite "contente d'avoir résolu cette question qui date de plusieurs années" et de "continuer à offrir à des millions de personnes" un revenu flexible.

