L'Indonésie lance un fonds souverain visant à détenir 900 milliards de dollars d'actifs

Le président indonésien Prabowo Subianto a lancé lundi 24 février le plus grand fonds souverain du pays, qui vise à détenir à terme plus de 900 milliards de dollars d'actifs alors qu'il cherche à dynamiser la croissance de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.