Volkswagen rappelle plus de 2,8 millions de véhicules pour risque de corrosion de la direction

Le constructeur Volkswagen rappelle plus de 2,8 millions de véhicules VW et Audi dans le monde, dont un tiers en Allemagne, pour un risque de corrosion du système de direction, selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce problème peut conduire à une "rupture des vis", qui peut à son tour "entraîner une défaillance de la direction", précise le KBA.

Dans le détail, quelque 2,16 millions de véhicules de VW, marque mère du premier constructeur européen, et 700.000 de la marque Audi sont concernés.

Chez VW, les cinq modèles - Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy - ont été produits entre 2013 et 2024. Quant à Audi, il s'agit de modèles Q3 fabriqués de 2017 à 2024.

"Un phénomène de corrosion sur la vis" a été détecté lors de contrôles de qualité des véhicules, confirme un porte-parole de Volkswagen à l'AFP.

"On rappelle maintenant à titre préventif les véhicules concernés, sans qu’il y ait eu de dommages corporels", assure-t-il.

Selon lui, le danger n'est pas "si aigu qu'il faudrait immobiliser la voiture" immédiatement. "On peut continuer à conduire jusqu’au rendez-vous chez le concessionnaire", afin de recevoir de nouvelles vis plus résistantes à la corrosion, ajoute-t-il.

AFP/VNA/CVN