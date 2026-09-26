Wall Street clôture en hausse, soutenue par le repli du pétrole

La Bourse de New York a terminé la séance en hausse vendredi 25 septembre, aidée par le recul des prix du pétrole lié aux espoirs d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz, le marché devant néanmoins composer avec des rendements obligataires encore élevés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones s'est octroyé 0,93%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,48% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,51%.

"Les espoirs d'une issue diplomatique au conflit au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole aujourd'hui", explique à l'AFP Angelo Kourkafas, analyste pour le gestionnaire de patrimoine Edward Jones.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré à plusieurs médias étrangers avoir communiqué mardi 22 septembre à l'émissaire américain Steve Witkoff les conditions de l'Iran pour une réouverture du détroit d'Ormuz.

"Si certaines conditions sont remplies, le détroit sera ouvert sous sept jours et des pourparlers seront engagés", a affirmé M. Araghchi.

Cette accalmie du pétrole tend à rassurer les investisseurs sur le front de l'inflation et stabilise les taux obligataires, au lendemain d'une envolée.

Le taux d'intérêt de la dette publique des États-Unis à 30 ans a atteint jeudi 24 septembre en séance un plus haut depuis 2004, à 5,50%, tandis que son équivalent à 10 ans a touché 5,22%, niveau plus vu depuis 2007.

Vendredi 25 septembre, les bons du Trésor américain à échéance 10 ans évoluaient vers 20h10 GMT à 5,16% et ceux à échéance 30 ans, à 5,48%. Il reste toutefois préoccupant de constater "la rapidité avec laquelle (les taux) ont flambé", note Angelo Kourkafas. Selon lui, la place new-yorkaise "continue de bénéficier de fondamentaux solides, notamment du côté des entreprises", ce qui lui permet de rester résiliente.

Les investisseurs décortiqueront plusieurs publications sur le marché de l'emploi, ainsi que l'indice PCE pour le mois d'août - jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed) - attendu mercredi 23 septelmbre.

"Le marché est extrêmement sensible à tout ce qui pourrait modifier les perspectives en matière de taux d'intérêt, et tant les données sur l'inflation que celles sur le marché du travail peuvent influencer ces anticipations", souligne M. Kourkafas.

Pour le moment, les analystes tablent sur un nouveau tour de vis de la Fed dès sa réunion d'octobre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

"Nous devons veiller à maintenir une politique monétaire restrictive afin de ramener l'inflation vers son objectif" de 2%, a d'ailleurs déclaré vendredi 25 septembre la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui vote sur les taux américains.

Côté entreprises, Akamai, spécialiste du stockage de données en ligne, a été recherché (+3,20% à 113,94 dollars) après l'annonce d'un accord pluriannuel avec le géant de l'IA Anthropic, une opération valorisée à 11,6 milliards de dollars.

AFP/VNA/CVN