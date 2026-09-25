TotalEnergies : le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de Patrick Pouyanné en mai 2027

Le conseil d’administration de TotalEnergies a approuvé vendredi 25 septembre le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné, son PDG, qui sera soumis au vote de l’assemblée générale du géant des hydrocarbures en mai prochain, a annoncé le groupe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Sur proposition du Comité de gouvernance et d'éthique, il a donc décidé à l'unanimité que sera proposé à l'Assemblée générale de mai 2027 le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Patrick Pouyanné, âgé de 63 ans, a pris les rênes du groupe en octobre 2014 en tant que directeur-général avant de cumuler cette fonction avec celle de président en décembre 2015.

Son mandat de PDG, d'une durée de trois ans, arrivait à échéance en 2027.

L'assemblée générale a voté en mai une modification des statuts pour porter la limite d'âge du PDG de 70 à 75 ans, ce qui permet théoriquement à Patrick Pouyanné de se maintenir à la tête du groupe au-delà de 2030, année de fin du prochain mandat.

Dans une interview au Figaro en mai 2026, Patrick Pouyanné a expliqué que la révision de la limite d’âge des dirigeants était "une réflexion qui a été menée par le conseil d’administration pour éviter de se retrouver avec des contraintes de temps à un horizon donné".

"En ce qui me concerne : tant que le conseil me fera confiance, que je serai utile et que je m’amuserai, je continuerai. Je me sens responsable de la mise en œuvre de la stratégie que j’ai proposée pour la décennie 2020-2030", a-t-il poursuivi.

"Nous avons effectué la moitié du chemin, qu’il s’agisse de nos engagements en termes de réduction des émissions de CO₂ et de méthane ou de développement dans l’électricité et les renouvelables. Au-delà de 2030, nous verrons", a-t-il déclaré.

"Depuis qu'il a été nommé PDG en décembre 2015, Patrick Pouyanné a engagé une transformation en profondeur de la compagnie, en en faisant une entreprise plus performante financièrement, en diversifiant les sources d'approvisionnement de pétrole et gaz, en particulier GNL, et surtout en poursuivant avec résolution la stratégie de transition énergétique qui la différencie de ses concurrents", a salué vendredi 25 septembre Jacques Aschenbroich, administrateur référent indépendant depuis 2023, et dont le mandat a également été proposé pour être renouvelé.

Le Conseil a "relevé le fort taux de soutien des actionnaires (près de 98%) à la modification des limites d'âge statutaires pour l'exercice des fonctions de Président et de celle de Directeur Général qui a été soumise à l'Assemblée Générale du 29 mai 2026", a-t-il souligné dans le communiqué diffusé par TotalEnergies.

AFP/VNA/CVN



