KPL : la visite du Premier ministre vietnamien au Laos approfondit les liens bilatéraux

La visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung devrait donner un nouvel élan au "lien stratégique" entre les deux pays, notamment en matière de connectivité et de coopération économique.

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Photo : VNA/CVN

L’Agence nationale de presse du Laos (KPL) a publié, dans la soirée du 7 octobre, un article estimant que la prochaine visite officielle au Laos du Premier ministre Lê Minh Hung contribuera à consolider et à approfondir les relations d’"amitié, de grande solidarité, de coopération globale et de lien stratégique" entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays.

Selon l’article, cette visite devrait notamment favoriser la concrétisation du contenu du "lien stratégique" entre le Laos et le Vietnam, renforcer l’intégration et la connectivité, soutenir le développement des deux économies et contribuer à créer un cadre juridique stable et transparent ainsi qu’un environnement favorable à la réalisation des objectifs de développement des deux pays.

KPL souligne que, dans l’histoire moderne de l’Asie du Sud-Est, rares sont les relations aussi étroites, sincères, profondes et durables que celles entre le Laos et le Vietnam. Forgées dans les luttes, les sacrifices et la confiance mutuelle, ces relations constituent, selon l’agence, un modèle de relations internationales fondées sur la solidarité et un patrimoine inestimable commun aux deux peuples.

Les deux pays ont combattu côte à côte pour l’indépendance et la liberté. Durant les guerres contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, de nombreux combattants vietnamiens ont sacrifié leur vie au Laos, tandis que de nombreux Laotiens ont également donné leur vie pour protéger le corridor stratégique de la cordillère de Truong Son, étroitement lié au destin des deux peuples.

Après le rétablissement de la paix, le Laos et le Vietnam ont poursuivi leur coopération dans l’œuvre de construction et de développement national. Le Traité d’amitié et de coopération signé en 1977 a établi une solide base juridique pour les relations bilatérales. Sous la direction des deux Partis, la coopération s’est développée dans de nombreux domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, l’économie, l’éducation, la culture, les sciences et les technologies.

La coopération économique constitue également un volet important des relations bilatérales. Le Laos est présenté comme la première destination des investissements vietnamiens à l’étranger. Le Vietnam figure parmi les trois principaux investisseurs au Laos, aux côtés de la Chine et de la Thaïlande, avec des projets dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la finance et la banque, entre autres secteurs.

Parmi les projets emblématiques figure le port international Laos - Vietnam à Vung Ang, dans la province de Hà Tinh, ainsi que les projets de recherche et de construction de liaisons routières et ferroviaires transfrontalières le long du corridor économique Est-Ouest. Ces infrastructures devraient contribuer à faciliter l’accès du Laos au transport maritime et aux routes maritimes internationales, conformément à son objectif de devenir un centre régional de connectivité et de logistique dans la sous-région du Mékong et en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam continue par ailleurs d’accorder au Laos des aides au développement. De nombreuses infrastructures, écoles et hôpitaux ont été construits grâce aux aides non remboursables du gouvernement vietnamien. De son côté, le Laos apporte un soutien constant au Vietnam, tant sur les forums internationaux que face aux difficultés et aux défis.

La coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation s’est également renforcée. Le Vietnam accorde chaque année des milliers de bourses à des étudiants laotiens, dont plusieurs dizaines de milliers ont étudié ou étudient au Vietnam, devenant ainsi des passerelles d’amitié entre les deux peuples.

En conclusion, KPL a estimé que la coopération actuelle confirmait le caractère particulier et la pérennité des relations Laos-Vietnam. Les deux pays ne sont pas seulement voisins, mais entretiennent une relation d’"amitié, de grande solidarité, de coopération globale et de lien stratégique", tout en coopérant étroitement au sein de mécanismes régionaux tels que l’ASEAN et la sous-région du Grand Mékong.

Dans un contexte de concurrence entre les grandes puissances pour l’influence régionale, le Laos et le Vietnam réaffirment leur attachement à l’indépendance et à l’autonomie, œuvrent ensemble à la protection de leurs intérêts communs et contribuent au renforcement d’une communauté de l’ASEAN unie et solide.

Après plus de 60 ans de relations diplomatiques, KPL considère que les relations Laos-Vietnam demeurent particulières, étroites et durables. Leur préservation et leur développement constituent non seulement une mission politique, mais aussi une responsabilité partagée par les citoyens des deux pays.

VNA/CVN