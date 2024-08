Tir à l'arc

Kim Woo-jin enfin sacré, la République de Corée réalise le grand chelem

Le Sud-Coréen Kim Woo-jin s'est enfin paré d'or en individuel aux Jeux olympiques, en dominant en finale l'Américain Brady Ellison à la flèche en or, parachevant le triomphe du pays du matin calme qui réalise le grand chelem sur l'Esplanade des invalides.

>> JO-2024 : Lisa Barbelin, le carquois plein d'ambitions

>> JO-2024 - Sabre au clair !

>> Natation : Léon Marchand remporte avec le 200 m quatre nages son 4e titre olympique

Photo : VNA/CVN

En finale, Kim Woo-jin a été mené 2-0 puis 4-2 en cédant les premier et troisième sets (29-27 à chaque fois). Il est tout le temps revenu à égalité, en empochant les deux points des deuxième et quatrième manches (28-24, 29-27).

Les deux archers ont alors réalisé un 30 sur la dernière manche, poussant à un tir de barrage. À ce petit jeu, Kim et Ellison ont trouvé le 10, mais le Sud-Coréen a été plus proche du centre de la cible, placée à 70 m.

Kim Woo-jin avait été champion du monde en solo en 2011, 2015 et 2021 mais l'or olympique individuel lui avait toujours échappé.

À Paris, il réalise le triplé, puisqu'il a été sacré champion olympique par équipes avec Kim Je-deok et Lee Woo-seok, et dans l'épreuve mixte avec Lim Si-hyeon.

Lim réalise elle aussi le triplé, puisqu'avec Jeon Hun-young et Nam Su-hyeon, elle a pris l'or par équipes et l'or individuel. Elle succède à An San qui avait réalisé pareille performance à Tokyo il y a trois ans, mais qui n'a pas passé le cap des sélections dans son pays.

La République de Corée réalise ainsi le grand chelem. Sur neuf médailles possibles, les archers sud-coréens en ont remporté sept (les cinq en or, l'argent pour Nam Su-hyeon et le bronze pour Lee Woo-seok).

AFP/VNA/CVN