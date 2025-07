50 ans de chansons "rebelles et poétiques" : Les Francos célèbrent Renaud

50 ans et toujours Morgane de toi : pour célébrer la carrière de Renaud, Les Francofolies de La Rochelle imaginent jeudi une création où de jeunes artistes, dont Emma Peters et Youssef Swatt's, revisitent son répertoire " populaire" et "extrêmement poétique".

Toujours vivant, toujours debout, Renaud sera présent jeudi au Grand Théâtre de La Coursive, lieu qui accueille une partie de la programmation de la 41e édition des Francofolies, jusqu'à lundi.

Le chanteur de 73 ans au bandana rouge, habitué du festival rochelais, s'était produit dans cette même salle en 2023. Cette fois-ci, il écoutera huit artistes de la jeune génération reprendre son œuvre.

Chien noir, Elia, Emma Peters, Marie-Flore, Mentissa, Victor Solf, Voyou et Youssef Swatt's ont accepté de relever le défi de revisiter 19 chansons "rebelles et poétiques", comme les qualifient le festival, aux manettes de cette création avec la Sacem.

"Au début j'ai foncé, après quand il a fallu choisir une chanson et s'attaquer à du Renaud, j'ai un peu paniqué !", confie Emma Peters, pourtant rodée aux reprises avec Clandestina.

Elle doit interpréter deux titres : Manu (1981), déclaration d'amitié envers un pote au cœur brisé, et It's not because you are, chanson romantico-comique sortie en 1980.

"Phrasé technique"

"C'est très difficile de s'approprier Renaud, c'est du vocabulaire bien précis, un phrasé bien technique. J’y vais avec beaucoup de respect, je m'applique vraiment sur la prononciation", souligne la chanteuse de 28 ans, qui va s'accompagner de sa guitare.

Connu pour sa voix rauque, sa gouaille et son verlan, Mister Renard est aussi un grand parolier, loubard tendre et révolté à la fois, qui s'est attiré un public indéfectible. Il cumule plus de 25 albums (lives compris) vendus à plus de 16 millions d'exemplaires, dans lesquels figurent des titres cultes comme Dès que le vent soufflera ou Marche à l'ombre.

"Renaud fait partie du patrimoine français, des piliers de la chanson française", rappelle Emma Peters, qui loue une œuvre "extrêmement poétique, extrêmement populaire".

En mauvaise santé, le chanteur est finalement revenu à la scène en 2023 avec Dans mes cordes, tournée complète pendant près de deux ans, dans des salles intimistes avec piano et instruments à cordes.

Le pianiste de cette tournée, Pablo Lanty, officie comme directeur musical de la création des Francofolies. "L'idée est de moderniser Renaud, mettre les textes en avant en dénudant un peu l'arrangement musical", a-t-il expliqué, quelques jours avant le concert.

Rap avant l'heure

En plus des succès, Pablo Lanty a sélectionné "des chansons qu’on a oubliées ou qui se sont fait écraser par ses tubes".

Dans cette discographie touffue, le rappeur belge Youssef Swatt's, 27 ans, est attendu avec la touchante Chanson pour Pierrot (1979), déclaration imaginaire d'un père à son fiston et Deuxième génération (1983) où il raconte la déshérence d'un ado de La Courneuve muni d'un CAP d'délinquant.

"Dans l'écriture, les thématiques, même les rythmiques, ce sont des morceaux qui auraient pu être rap", observe Youssef Swatt's, gagnant du télécrochet Nouvelle Ecole sur Netflix, dont une épreuve consistait à sampler Mistral gagnant.

L'artiste, qui a participé à la bande originale de "La Haine" version comédie musicale, s'est réapproprié ces morceaux en travaillant avec Pablo Lanty pour les faire "groover un peu plus" que les originaux.

"Renaud a utilisé du verlan à une époque où le rap n'était pas encore là, comme +ma gonz+ ou +laisse béton+. Il arrive avec des mots crus, des mots du peuple pour faire des chansons qui parlent à tout le monde", relève aussi ce rappeur lyriciste, fils de parents immigrés algériens.

Présent jeudi soir 9 juillet aux Francofolies, Renaud travaille en parallèle sur un nouvel album, qu'il espère boucler en 2026.

