Fashion Week : dernier défilé pour Maria Grazia Chiuri chez Dior ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis plusieurs mois, le bruit court que l'Italienne, à la tête des collections femmes depuis 2016, pourrait quitter la maison de luxe française, peut-être pour prendre les rênes de Gucci.

La griffe italienne vient justement de se séparer de Sabato de Sarno, arrivé il y a deux ans seulement à la direction créative de la marque.

Le récent départ de Kim Jones de la direction artistique des créations Dior Homme - juste après un dernier show particulièrement acclamé - n'a fait qu'alimenter ces rumeurs.

Selon la presse spécialisée, LVMH, qui possède Dior, cherche à confier les directions artistiques des collections homme et femme de la maison à Jonathan Anderson, à la tête de la griffe espagnole Loewe, également propriété du géant du luxe français.

Une théorie renforcée par l'absence du styliste nord-irlandais aux dernières Fashion Week homme de Milan et de Paris en janvier et à celle de Londres fin février. Pour cette semaine de la mode féminine, Loewe se contente par ailleurs d'une présentation plutôt qu'un défilé.

Grand dîner au Louvre

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme tout le secteur du luxe, le numéro un mondial LVMH a connu une année 2024 chahutée, avec un recul de ses ventes et une chute de son bénéfice.

Face aux analystes qui soulignent des fragilités chez Dior, le deuxième pilier de la mode et de la maroquinerie de LVMH derrière Louis Vuitton, le PDG du groupe Bernard Arnault a défendu fin janvier la marque dirigée par sa fille Delphine, la présentant comme celle qui "a eu la meilleure performance en 2024" parmi les maisons de couture.

Et il a dit son "espoir" que 2025 "porte en avant la couture de la maison Dior", comme celle de Vuitton.

À la tête de Loewe depuis plus de 10 ans, Jonathan Anderson semble être le candidat idéal pour relancer la machine.

Déjà au cœur de LVMH, acclamé à chacun de ses défilés que ce soit avec sa marque JW Anderson ou avec la maison espagnole, il peut également se vanter d'avoir fait exploser les ventes de cette dernière.

Autre événement de mardi 4 mars, le défilé Alaïa, qui fait sa première apparition officielle dans le calendrier parisien. Son fondateur, Azzedine Alaïa, mort en 2017, puis son successeur Pieter Mulier, préféraient jusqu'alors présenter leur collection comme bon leur semblait.

En septembre, le designer belge avait déjà fait une entorse à cette règle en défilant pendant la Fashion Week de New York. Un show organisé au sein du célèbre musée Guggenheim, salué par la presse et qui avait attiré de nombreuses personnalités comme Naomi Campbell, Linda Evangelista et Rihanna.

La journée s'achèvera par le Grand dîner du Louvre, qui vise à lever des fonds pour le célèbre musée. De nombreuses célébrités internationales, dont les égéries de grandes maisons de couture, sont attendues, à l'instar du gala du Met à New York.

AFP/VNA/CVN