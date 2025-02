Le Maroc et la France signent plusieurs accords de coopération culturelle

Le Maroc et la France ont signé plusieurs accords mardi 18 février pour renforcer la coopération culturelle, couvrant des domaines tels que le cinéma, l'intelligence artificielle, la protection du patrimoine culturel, ainsi que le développement des jeux vidéos.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La signature des accords a eu lieu au dernier jour de la visite de travail durant trois jours de la ministre française de la Culture Rachida Dati.

Lors d'une conférence de presse suite à la signature des accords, le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaïd a salué la coopération et le partenariat entre Rabat et Paris.

Il a souligné l'importance d'approfondir le partenariat entre les secteurs privés des deux pays, notamment dans des domaines émergents tels que l'industrie des jeux vidéos.

Mme Dati a déclaré lors de la conférence de presse que la relation culturelle était "un pilier de base pour un avenir" des relations franco-marocaines et exprimé la volonté de la France de devenir un partenaire du Maroc dans sa stratégie culturelle internationale.

Xinhua/VNA/CVN