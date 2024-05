Plus de 200 morts dans des crues en Afghanistan

Des crues subites ont fait plus de 200 morts dans la seule province de Baghlan, dans le Nord de l’Afghanistan, a annoncé, ce samedi 11 mai, à l’AFP l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

>> Afghanistan : 96.000 enfants affectés par les tremblements de terre

>> Afghanistan : 25 morts dans l'éboulement causé par de fortes chutes de neige

>> Afghanistan : 60 morts en trois semaines dans des intempéries

Photo : AFP/VNA/CVN

"Plus de 100 personnes sont mortes dans le district de Baghalan Jadid" et "100 personnes ont été tuées" dans celui de Burqa par les crues de vendredi 10 mai qui ont détruit plus de 2.000 habitations dans ces deux districts, a annoncé, ce samedi 11 mai, un responsable de l’agence onusienne.

L’OIM a ajouté que plusieurs morts avaient été enregistrés dans six autres districts, toujours sur la base de chiffres fournis par l’ANDMA, l’Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes.

Un pays très vulnérable aux changements climatiques

Les autorités de la province de Baghlan s’en tenaient depuis la veille à un bilan de 62 morts, tout en avertissant que celui-ci "allait probablement augmenter".

Les inondations en ce printemps anormalement pluvieux ont aussi touché d’autres provinces de ce pays très vulnérable aux changements climatiques, dans l’Ouest, comme Ghor, ou le Nord-Est, tel le Badakhshan, entraînant également d’énormes pertes financières.

Le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid a évoqué, samedi matin 11 mai auprès de l’AFP, "des dizaines de morts" dans ces diverses provinces.

AFP/VNA/CVN