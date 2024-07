Afrique du Sud : le Cap-Occidental frappé par de sévères intempéries

Des vents violents et des pluies torrentielles ont endommagé des bâtiments et laissé des milliers de personnes sans abri en Afrique du Sud où d'autres intempéries sont prévues, ont annoncé mardi 9 juillet les autorités et les services météorologiques.