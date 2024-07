Le Laos et Singapour signent des accords sur l'éducation et le crédit carbone

Singapour et le Laos ont signé un protocole d'accord sur l'éducation et un autre sur le crédit carbone dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone dans l'État insulaire le 9 juillet.

Photo : Straitstimes/CVN

Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à conclure des accords de coopération entre les deux gouvernements, notamment dans les domaines de la politique, de l'économie et du commerce, des investissements, des soins de santé, du tourisme, des énergies renouvelables, des minéraux rares, de l'agriculture et des énergies propres, en particulier dans les domaines énergétiques Laos - Thaïlande - Malaisie - Singapour.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong s'est engagé à continuer d'aider le Laos à former sa main-d'œuvre et à organiser avec succès le sommet de l'ASEAN et les réunions connexes au cours de l'année de sa présidence de l'ASEAN en 2024.

En octobre 2023, le Laos et Singapour ont lancé un mécanisme de consultation bilatérale pour surveiller et promouvoir les secteurs d'intérêt mutuel.

À ce jour, le commerce bilatéral a atteint plus de 182 millions d’USD, le Laos exportant pour plus de 96 millions d’USD de marchandises vers Singapour et dépensant plus de 86 millions d’USD en importations. L'investissement de Singapour au Laos s'élève désormais à 362 millions d’USD répartis dans 83 projets.

VNA/CVN