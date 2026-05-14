Hô Chi Minh-Ville met en route la gestion des trottoirs grâce à un logiciel

Le Comité populaire de l’arrondissement de An Dông à Hô Chi Minh-Ville a annoncé la mise en œuvre officielle, à compter du 15 mai, de la gestion, de l’enregistrement et du recouvrement des redevances pour l’utilisation temporaire des voies publiques et des trottoirs grâce à un logiciel.

>> Caméras intelligentes : une solution moderne pour une ville civilisée

>> Huê construit un modèle d’économie circulaire à partir des déchets

Il s’agit du premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville à déployer un système de licences informatisé pour les voies publiques et les trottoirs suite à la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

L’initiative a été enregistrée par le service de l’économie, des infrastructures et des affaires urbaines de l’arrondissement et est testée depuis mi-avril. Le logiciel a été conçu pour numériser intégralement le processus, conformément aux exigences pratiques, et automatise jusqu’à 90% des tâches, de la réception des demandes et du calcul des surfaces à la détermination des tarifs et à la rédaction des documents. Il permet ainsi de pallier le manque de personnel, de minimiser les erreurs manuelles et de prévenir les pratiques abusives.

Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et divers appareils, le logiciel comprend deux modules principaux : la gestion des tarifs de stationnement sur voirie et la délivrance des autorisations d’occupation temporaire de la chaussée et des trottoirs.

Les résidents peuvent scanner un code QR ou accéder au portail en ligne pour soumettre leurs informations, s’authentifier via leur carte d’identité nationale (VNeID) ou leur carte d’identité à puce, télécharger les documents requis et recevoir les résultats par courriel.

Le système envoie également des codes QR pour le paiement sans espèces. Ce processus permet de réduire les délais de traitement, de simplifier les démarches administratives et de permettre aux résidents de s’inscrire à tout moment et en tout lieu.

La perception des tarifs de stationnement sur voirie est entièrement automatisée et ne nécessite aucun personnel sur place. Les utilisateurs peuvent scanner leur carte d’identité à puce ou leur permis de conduire dans le système au début et à la fin de leur session de stationnement. Le système calcule automatiquement la durée du stationnement et émet des factures de paiement en ligne sans espèces.

Le logiciel classe également les demandes selon le niveau d’autorité. Les demandes relevant de la compétence du Comité populaire de quartier sont traitées directement par le système, tandis que celles qui n’en relèvent pas sont automatiquement générées et transmises aux organismes compétents.

D’après les statistiques préliminaires du Comité populaire de quartier suite à la phase pilote, 20 demandes concernaient l’exploitation du service de stationnement et deux autres étaient liées à des activités de construction. D’autres activités, telles que l’organisation d’événements culturels, la collecte des déchets et la collecte de matériaux de construction, n’ont pas encore fait l’objet d’enregistrements.

Selon les autorités de quartier, le logiciel permet à la localité d’être pionnière en matière d’automatisation de la délivrance des permis et de perception sans contact des frais de stationnement. C’est également la première fois qu’une technologie est utilisée pour percevoir les frais de stationnement sur voirie sans nécessiter de personnel sur place.

Parallèlement à ce logiciel, le comité populaire du quartier de An Dông a également mis en œuvre depuis mars le logiciel "d’aide à la confirmation des impôts non agricoles" afin de simplifier les procédures administratives, de réduire la pression sur les fonctionnaires et de faire gagner du temps aux résidents.

VNA/CVN