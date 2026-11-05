Hanoï accueille une conférence mondiale sur l'avenir de l'éducation à l'ère de l'IA

L’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA), le renouvellement des méthodes d’enseignement et d’évaluation ainsi que le renforcement de la coopération internationale ont été au cœur de la Conférence mondiale sur l'éducation en ligne 2026 (GMC 2026), organisée les 3 et 4 novembre à l’Université nationale de Hanoï.

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Photo : USSH/CVN

Les sessions thématiques ont réuni de nombreux responsables d’universités et experts internationaux, venus notamment de l’Institut de l’UNESCO pour les technologies de l’information dans l’éducation (UNESCO IITE), des universités d’Ottawa (Canada), de Johannesburg (Afrique du Sud), Chulalongkorn (Thaïlande), Queen Mary de Londres (Royaume-Uni), de l’Université des postes et télécommunications de Pékin (Chine), de la London School of Economics and Political Science (Royaume-Uni) et de Harvard (États-Unis).

Les échanges ont porté sur la transformation des modèles universitaires, la gouvernance et le pilotage des établissements à l'ère numérique, le développement des compétences des apprenants et la création d'écosystèmes éducatifs capables de s'adapter aux mutations technologiques rapides.

Le professeur Li Luming, président de l'Université Tsinghua (Chine) et de l'Alliance mondiale des MOOC et de l'éducation en ligne (GMA), a notamment développé le concept de "redistribution de l'intelligence", dans un contexte où l'IA redéfinit le partage du travail cognitif entre l'être humain et la machine.

À mesure que l’IA devient capable d’expliquer des connaissances, de résoudre des problèmes complexes et de soutenir les travaux de recherche, la valeur de l’être humain réside de plus en plus dans sa capacité à poser des questions, à exercer son esprit critique, à vérifier les informations et à porter des jugements responsables. Les universités doivent donc déplacer leur priorité de la transmission des connaissances vers le développement de la pensée autonome, de la capacité à résoudre des problèmes et de la créativité des apprenants.

Animée par le Professeur associé et Docteur Nghiêm Xuân Huy, une table ronde réunissant des experts d’Australie, d’Afrique et des États-Unis a porté sur la distinction entre les tâches pouvant être confiées à l’IA et les valeurs fondamentales que l’enseignement supérieur doit préserver. Les échanges ont souligné que si l’IA peut contribuer à la transmission des connaissances, au traitement de l’information et à la personnalisation de l’apprentissage, elle ne peut remplacer les enseignants dans le développement de la pensée autonome, de l’esprit critique, de l’intelligence émotionnelle et des valeurs humanistes.

Photo : USSH/CVN

Dans cette optique, le professeur associé et docteur Trân Thành Nam, recteur de l’Université d’éducation de l’Université nationale de Hanoï, a souligné que l’éducation devait préserver les valeurs fondamentales de l’apprentissage, notamment l’effort intellectuel, la capacité à créer des liens sociaux et l’autonomie des apprenants. L’efficacité de l’éducation numérique doit ainsi être évaluée à l’aune des progrès réels des apprenants, et non du seul recours aux outils technologiques.

Parmi les temps forts du GMC 2026, l’Exposition des réalisations en matière d’éducation intelligente a présenté 39 modèles, produits et initiatives d’établissements d’enseignement et d’organisations internationales, répartis en cinq axes : le développement d’applications spécialisées de l’IA (10 initiatives), la collaboration entre l’humain et l’IA (5), les plateformes éducatives intelligentes et écosystèmes d’apprentissage numérique et d'espaces pédagogiques du futur (5), l’intégration de l’IA dans la formation pratique et l’évaluation (8), ainsi que 11 cours et initiatives du réseau GMA couvrant divers domaines, de l’informatique à la médecine, en passant par les sciences sociales et les langues étrangères.

Dans ce dernier groupe, le cours "Anglais B1 sur LMS", développé par l'Université de langues et d'études internationales de l'Université nationale de Hanoï, a été distingué lors des Prix GMA 2026. Cette édition avait évalué 47 candidatures provenant de 30 établissements répartis dans 22 pays.

Pour l'avenir, l’Université nationale de Hanoï continuera de coopérer avec ses partenaires internationaux pour développer des cours en ligne en vietnamien et en anglais, expérimenter des classes hybrides transfrontalières et renforcer la recherche sur l’application de l’IA à l’enseignement, à l’évaluation et au développement du corps enseignant.

VNA/CVN