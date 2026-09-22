Vietnam - Laos : approfondir les échanges théoriques et pratiques

Le membre permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, a reçu, le 22 septembre à Hanoï, une délégation du Parti populaire révolutionnaire lao, soulignant l’importance des échanges théoriques et pratiques entre les deux Partis.

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Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le 22 septembre, à Hanoï, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a reçu une haute délégation de cadres du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), conduite par Khamphan Bounphakhom, vice-ministre lao de la Justice, en visite d’étude et d’échange thématique au Vietnam.

Lors de la rencontre, le permanent du Secrétariat du PCV a salué la participation des membres de la délégation, qui occupent des postes importants au sein des commissions, ministères, secteurs et localités du Laos, venus échanger sur des questions théoriques et pratiques d’intérêt commun pour les deux Partis et les deux pays.

Il a félicité le Laos pour les réalisations majeures accomplies dans tous les domaines en 40 ans de Renouveau. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao, le peuple lao continuerait de remporter de nouveaux succès dans l’édification, la défense et le développement d’un pays pacifique, stable, uni et prospère, mettant en œuvre avec succès la Résolution du XIIe Congrès du PPRL ainsi que le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Il a souligné que les échanges réguliers entre les deux Partis, à tous les niveaux, sur des questions théoriques et pratiques revêtaient une importance particulière. Ils témoignent non seulement des relations étroites et de confiance entre les deux Partis, mais constituent également un forum permettant de partager les acquis théoriques et les expériences pratiques dans la construction et le perfectionnement du système politique, afin de répondre aux nouvelles exigences de développement de chaque pays.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le permanent du Secrétariat du PCV s’est réjoui de constater que la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique Vietnam - Laos se développent de plus en plus dans tous les domaines, contribuant au maintien de la stabilité politique, de la défense et de la sécurité, au développement socio-économique et au renforcement de la position internationale de chaque Parti et de chaque pays.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait de faire tout son possible aux côtés du Laos pour préserver, développer et transmettre aux jeunes générations ces relations fidèles et étroites, les considérant comme une tâche stratégique d’une importance vitale pour la sécurité et le développement de chaque pays.

Au nom de la haute délégation lao, Khamphan Bounphakhom s’est dit convaincu que le Parti communiste du Vietnam conduirait le pays et le peuple vietnamien vers de nouveaux succès, en mettant en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du PCV et en réalisant les objectifs stratégiques fixés pour 2030 et 2045.

Khamphan Bounphakhom a estimé que les thématiques abordées ainsi que les visites de terrain effectuées dans certaines localités ces derniers jours revêtaient une grande valeur théorique et pratique, contribuant à façonner une nouvelle pensée dans une nouvelle ère.

La haute délégation lao a affirmé qu’elle appliquerait efficacement les connaissances et les expériences acquises dans son travail, contribuant ainsi à préserver et à développer les relations spéciales entre les deux Partis et les deux pays.

VNA/CVN