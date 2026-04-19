Grotte de Tiên Cá, écrin magique de la province de Ninh Binh

Située dans la commune de Tân Dinh, province de Ninh Binh (Nord), la grotte de Tiên Cá séduit les visiteurs par sa beauté mystérieuse et féerique. Serpentant au cœur des montagnes calcaires, elle figure parmi les plus belles cavernes de la région.

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Photo : CTV/CVN

Également située dans la Réserve écotouristique du jardin ornithologique de Thung Nham, la grotte de Tiên Cá offre une expérience différente de celle de la caverne de But. Si cette dernière évoque un lieu sacré et spirituel, Tiên Cá ressemble plutôt à un véritable “Jardin de conte de fées” grâce à son architecture naturelle singulière. Protégée du vent, sa voûte présente une surface rugueuse et irrégulière, ornée de spectaculaires formations de stalactites.

Merveille naturelle

Chaque saison de l’année révèle un visage différent de la grotte de Tiên Cá, captivant de nombreux visiteurs. Toutefois, la période allant de mars à mai est la plus fréquentée. À ce moment-là, Ninh Binh entre dans la saison sèche sans encore subir la chaleur intense de l’été. Le climat y est alors doux, avec un ensoleillement léger, idéal pour les activités touristiques, notamment la découverte de la grotte.

Longue d’environ 500 m, elle serpente à l’intérieur de la montagne calcaire, formant un espace fermé, préservé et plein de charme sauvage. Son point le plus large atteint environ 30 m et sa hauteur maximale environ 40 m, révélant une architecture naturelle particulièrement originale.

Tiên Cá stimule la curiosité des voyageurs en se cachant au cœur d’une dense végétation de bambous verdoyants. Pour atteindre son entrée, il faut gravir près de 200 marches en pierre, ombragées de vieux bambous caractéristiques des paysages de Ninh Binh.

Tableaux lumineux

Pour pénétrer plus profondément à l’intérieur, les voyageurs doivent descendre environ 40 marches d’escalier en fer plongeant dans les profondeurs. Plus on avance, plus on a l’impression d’entrer dans un univers totalement nouveau, un espace souterrain unique. Contrairement à de nombreuses grottes inondées où l’on se déplace en barque, la visite se fait sur un chemin flottant constitué de radeaux de bambou assemblés, formant une passerelle ondulante qui traverse toute sa longueur à la surface de l’eau.

Photo : CTV/CVN

Les touristes ont l’impression de pénétrer dans un véritable monde féerique. D’innombrables stalactites aux formes étranges stimulent l’imagination.

À certains endroits, ces formations rocheuses sont si imposantes que les visiteurs doivent se pencher ou se faufiler pour passer. Sous l’éclairage tamisé, les stalactites apparaissent sous des formes et des couleurs variées, conférant à l’espace de la grotte une atmosphère mystérieuse et presque magique. Les zones sombres alternent avec des éclairages colorés, tandis que certains endroits sont naturellement illuminés par la lumière filtrant à travers les rochers, créant des tableaux lumineux variés dans un ensemble harmonieux et vivant.

“La grotte de Tiên Cá possède de magnifiques stalactites et une eau d’une clarté exceptionnelle, permettant de voir le fond, donnant l’impression d’admirer un véritable tableau naturel”, a partagé Trân Truc Linh, touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.

De nombreux voyageurs qui se rendent à Thung Nham comparent la grotte de Tiên Cá à un joyau précieux offert par la nature, remarquable par sa beauté singulière et son système étincelant de stalactites féeriques. On y découvre une eau d’un vert émeraude, calme comme un miroir, tandis que la lumière filtrant à travers les fissures des rochers crée des jeux d’ombre et de lumière qui embellissent encore davantage l’espace de la grotte.

Façonnée pendant des centaines de millions d’années par la main habile de la nature, Tiên Cá possédait autrefois des formations de stalactites évoquant la silhouette d’une sirène endormie au cœur des montagnes de Ninh Binh. Aujourd’hui, ces formes naturelles ne sont plus aussi visibles. À leur place, une statue de sirène finement sculptée dans la stalactite a été installée à l’intérieur de la grotte afin de permettre aux visiteurs de l’admirer et de prendre des photos.

Nguyên Thành/CVN