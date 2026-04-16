Vacances du 30 avril et du 1er mai

Priorité à l’optimisation des coûts et aux expériences personnalisées

À l’occasion des congés du 30 avril et du 1 er mai, les habitudes de voyage des Vietnamiens connaissent une évolution notable, marquée par une volonté accrue d’optimiser les dépenses, de flexibiliser les itinéraires et de privilégier des expériences authentiques et personnalisées.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon les observations réalisées lors de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2026, la demande pour les formules ''free & easy''' - combinant billets d’avion et hébergement tout en laissant une grande liberté d’organisation - est en nette hausse. Cette tendance reflète un changement de comportement des consommateurs, qui délaissent progressivement les circuits organisés rigides au profit de voyages sur mesure.

Les grandes plateformes de réservation en ligne telles que Booking, Traveloka ou Agoda enregistrent également une augmentation significative des réservations anticipées et des offres groupées. Cela témoigne d’une planification plus réfléchie et d’une recherche accrue d’optimisation budgétaire.

Dans un contexte de hausse des prix des billets d’avion, liée notamment à la volatilité des coûts du carburant et aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, de nombreux voyageurs se tournent vers des solutions plus économiques, telles que les destinations proches, les voyages en voiture ou les formules combinées flexibles. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes et les familles de petite taille.

Séjours de courte durée

Lors du VITM 2026, les entreprises touristiques ont également constaté un intérêt croissant pour les séjours de courte durée, axés sur le repos et la régénération. Par ailleurs, les circuits à l’étranger continuent de dominer, avec une préférence pour les destinations asiatiques proches comme la Thaïlande, la Chine, la République de Corée, Taïwan ou encore Singapour et la Malaisie, en raison de leur accessibilité et de la diversité de leurs offres.

Selon Pham Van Bay, directeur du centre de clientèle individuelle du Nord de Vietravel, l’entreprise a enregistré environ 1.800 inscriptions durant la foire, générant un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dôngs. Les voyages domestiques représentent 45% des réservations, contre 55% pour les voyages à l’étranger.

Photo : Van Sy/VNA/CVN

Afin de répondre à l’évolution de la demande, les opérateurs touristiques diversifient leurs produits, en introduisant notamment des circuits en voiture (caravan), des offres thématiques (signature), des programmes destinés aux jeunes ou aux nouvelles générations. Ces initiatives illustrent une transition du tourisme de simple découverte vers des expériences immersives, valorisant la culture locale et le respect de l’environnement.

Parallèlement, de nombreuses promotions sont proposées, avec des réductions pouvant atteindre 30% pour les circuits nationaux et jusqu’à 10 millions de dôngs d’économie pour les voyages à l’étranger, couvrant une large gamme de destinations, tant domestiques qu’internationales.

Selon le président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Binh, les tensions au Moyen-Orient ont eu un impact sur les itinéraires aériens passant par cette région. Face à cette situation, les entreprises ont su s’adapter en développant davantage de circuits terrestres et fluviaux, afin de réduire les coûts et les risques.

Enfin, la tendance dite du "micro-holiday", caractérisée par des séjours courts de deux à trois jours, gagne en popularité. Les voyageurs privilégient des destinations proches de la nature, permettant de se ressourcer rapidement. Les données récentes montrent une forte hausse de l’intérêt pour des sites comme Ninh Binh, tandis que les destinations balnéaires telles que Nha Trang ou Vung Tàu enregistrent également une progression notable.

Les experts estiment que le tourisme vietnamien évolue désormais vers une logique de qualité plutôt que de quantité. Grâce à l’adaptation proactive des entreprises et à une demande de plus en plus exigeante, le secteur devrait poursuivre sa reprise dynamique dans les temps à venir.

VNA/CVN