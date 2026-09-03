France

Grand Paris Express : 3 milliards d'euros supplémentaires de la BEI pour la future ligne 15

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé mercredi 2 août un accord de financement avec la Société des grands projets (SGP), ajoutant 3 milliards d'euros pour permettre la construction de la portion ouest de la ligne 15 du futur métro automatique qui doit encercler Paris d'ici 2031.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Grand Paris Express "est le plus grand projet d'infrastructures d'Europe", a rappelé mercredi 2 septembre le président du directoire de la SGP qui pilote sa réalisation, Jean-François Monteils, lors de la signature de l'accord à la gare de Nanterre-La Folie (Hauts-de-Seine).

Il est composé au total de cinq nouvelles lignes de métro (14, 15, 16, 17 et 18) et 68 gares nouvelles sur quelque 200 km - dont 75 km pour la seule boucle ferroviaire souterraine de la ligne 15. Son budget a été réévalué à 36,1 milliards d'euros en octobre 2021, contre 35,6 milliards prévus en février 2018, a rappelé Frédéric Brédillot, membre du directoire de la SGP.

Sur la nouvelle enveloppe mise à disposition par la BEI, une première tranche de 500 millions d'euros de prêt a été tirée le 30 juillet. Cette nouvelle aide porte à 6,5 milliards le total du soutien accordé par l'institution de financement de l'Union européenne.

"Notre objectif est d'aider à réussir la décarbonation des transports et améliorer la vie quotidienne des Européens", a souligné Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, qui insiste sur le financement de projets permettant d'atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris de 2015.

"Lors de notre instruction des dossiers, nous intégrons bien sûr la rentabilité économique, mais (...) aussi un prix interne du carbone pour vérifier sa rentabilité environnementale", a précisé M. Fayolle.

"Nous sommes la banque européenne du climat, nous visons des opérations à 40 ans, car nous voulons être un catalyseur des objectifs climatiques" a déclaré à l'AFP René Laurent Ballaguy, chef du bureau de la BEI à Paris.

La section ouest de la ligne 15 s'étend sur 22,4 kilomètres. Elle doit desservir 14 villes des Hauts de Seine et de la Seine-Saint-Denis, avec 11 gares, entre Pont-de-Sèvres et la mairie d'Aubervilliers, pour quelque 600.000 voyageurs quotidiens. Sa mise en service, comme celle de la section est (mairie d'Aubervillers-Champigny), est prévue en 2031.

La mise en service de la section sud sur quelque 35 kilomètres entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs (16 gares), initialement prévue pour 2018, a été reportée à plusieurs reprises et est désormais attendue fin 2027.

AFP/VNA/CVN