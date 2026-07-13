La Société Canada - Vietnam, un pont entre les deux peuples

La Société Canada - Vietnam (Canada - Vietnam Society - CVS) est devenue un véritable trait d'union entre la communauté vietnamienne au Canada et un acteur important du rapprochement entre les peuples vietnamien et canadien, ont souligné les participants à la cérémonie marquant le 10ᵉ anniversaire de sa création, organisée le 12 juillet à Ottawa.

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Photo : VNA/CVN

Fondée en 2016, la CVS a pour mission de rassembler la communauté vietnamienne au Canada, de renforcer sa représentation au sein de la société canadienne et de promouvoir la coopération entre le Vietnam et le Canada dans les domaines de la culture, de l'éducation, des affaires et des échanges entre les peuples.

Nguyên Dai Trang, membre du comité exécutif de la CVS, a indiqué que la principale réussite de l'organisation au cours de la dernière décennie réside non seulement dans le nombre de programmes mis en œuvre, mais aussi dans sa capacité à rassembler les associations vietnamiennes à travers le Canada et à faire émerger une voix commune au sein de la communauté.

Selon elle, cette cohésion est aujourd'hui de plus en plus reconnue par les autorités canadiennes grâce aux nombreuses initiatives de coopération conduites par CVS.

Pour de nombreux membres, la principale force de l'Association réside avant tout dans son esprit de rassemblement, qui permet aux Vietnamiens de différentes générations et vivant dans diverses régions de se rencontrer, de préserver leur identité culturelle et de renforcer les activités tournées vers leur pays d'origine.

Au cours des dix dernières années, la CVS a organisé de nombreuses manifestations culturelles, des rencontres d'affaires, des programmes de soutien communautaire et diverses initiatives destinées à renforcer les échanges entre les peuples. Parmi les événements les plus emblématiques figure le Festival de la rue des lanternes de la mi-automne, qui attire non seulement la communauté vietnamienne, mais aussi un large public canadien, contribuant ainsi à faire découvrir les traditions vietnamiennes dans le contexte multiculturel du Canada.

Nguyên Dai Trang a indiqué que l'une des priorités de la CVS consiste à organiser des cours de vietnamien destinés aux jeunes, tout en leur présentant les opportunités qu'offre le Vietnam dans les domaines des études, de l'emploi, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que la préservation de la langue vietnamienne doit aller de pair avec le renforcement des liens des jeunes avec leur pays d'origine, afin qu'ils comprennent mieux leurs racines et puissent contribuer au développement futur du Vietnam.

Au cours des prochaines années, la CVS entend élargir sa coopération avec les organisations, les entreprises et les autorités des deux pays, tout en renforçant le rôle de la communauté vietnamienne dans la promotion des échanges entre les peuples. L'objectif est de contribuer davantage encore à l'approfondissement de l'amitié et du partenariat entre le Vietnam et le Canada, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN