L'industrie aéronautique malaisienne se remet du COVID-19

Le volume de passagers aériens en Malaisie a augmenté de 16,1% sur un an pour atteindre 22,6 millions au premier trimestre, montrant une trajectoire de reprise après le COVID-19.

>> La Malaisie attache de l'importance aux investissements et aux start-ups de haute qualité

>> La Malaisie affirme son rôle de pionnier dans l'industrie Halal

>> Microsoft va investir 2,05 milliards d'euros dans l'IA en Malaisie

Photo : AFP/VNA/CVN

La Commission malaisienne de l'aviation (MAVCOM) a déclaré dans un communiqué de jeudi 2 mai que cette augmentation était principalement due au transport aérien international, qui a bondi de 39,9% sur un an pour atteindre 11,9 millions de passagers.

Le volume trimestriel de passagers aériens intérieurs a toutefois diminué de 2,3% sur un an, à 10,7 millions.

Le président exécutif de MAVCOM, Saripuddin Kasim, a déclaré que le secteur de l'aviation est sur une voie solide vers la reprise. Les compagnies aériennes ont porté leur attention sur la restauration et l'ajout de nouvelles destinations internationales dans leurs réseaux, et la mise en place d'exemptions de visa de 30 jours pour les touristes en provenance de Chine et d'Inde a créé un environnement propice au retour accéléré des voyages aériens internationaux.

VNA/CVN