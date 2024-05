La Turquie suspend ses relations commerciales avec Israël

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les exportations et importations en relation avec Israël ont été suspendues", a annoncé dans un communiqué le ministère turc du Commerce, qui avait déjà restreint en avril les exportations des entreprises turques à destination d'Israël.

"La Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza", ajoute le ministère.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz avait affirmé plus tôt jeudi 2 mai que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait "rompu les accords (entre Israël et la Turquie) en bloquant les importations et exportations israéliennes dans les ports".

Le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir "créer des alternatives au commerce avec la Turquie, en se concentrant sur la production locale et les importations en provenance d'autres pays".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre turc du Commerce n'a pas précisé si les exportations de pétrole azerbaïdjanais vers Israël via le port turc de Ceyhan (Sud) étaient concernées par la décision d'Ankara.

Selon des analystes, plus du tiers des besoins en pétrole d'Israël transitait encore récemment par ce port turc de la Méditerranée.

Confronté à une colère croissante dans la population turque contre le maintien des relations commerciales avec Israël, le gouvernement turc a restreint début avril les exportations vers Israël de 54 catégories de marchandises, dont des produits composés d'acier, de fer et d'aluminium.

Les exportations de la Turquie vers Israël ont représenté 5,43 milliards d'USD en 2023, contre 7,03 milliards d'USD en 2022 et 6,36 milliards d'USD en 2021, selon l'Union des exportateurs turcs et l'Agence de statistiques Turkstat.

AFP/VNA/CVN