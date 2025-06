Le Reichstag de Berlin rhabillé de lumière, 30 ans après Christo

Il y a 30 ans, l'imposant bâtiment du Reichstag à Berlin avait été empaqueté de tissu par les artistes Christo et Jeanne-Claude qui réalisaient l'une de leurs actions les plus spectaculaires. Une installation lumineuse fait revivre ce moment.

>> Les Australiens célèbrent les 50 ans de l'iconique Opéra de Sydney

>> Union de la lumière et de la couleur, l’art du vitrail à La Havane

>> Notre-Dame : premier avis défavorable au projet de vitraux contemporains

>> Une rosace contemporaine pour la basilique romane Saint-Sernin à Toulouse

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis lundi soir 9 juin et jusqu'au 20 juin, la façade du parlement allemand s'illumine à la nuit tombée pour une projection géante reproduisant l'emballage argenté dans lequel le Reichstag avait été enveloppé en juin 1995.

La ville de Berlin rend ainsi hommage à l'un des projets les plus ambitieux et les plus populaires du duo d'artistes, spécialistes de l'empaquetage de monuments. Les images de ce palais chargé d'histoire, emmailloté pendant 15 jours, avaient fait le tour du monde et suscité l'engouement des habitants de la jeune Allemagne réunifiée.

Lors cet événement, "l'art a réuni les gens", a souligné lors de l'inauguration de la projection, Peter Schwenkow, l'un des organisateurs.

La célébration veut "réunir tous ceux qui vivent dans cette ville et la visitent afin de commémorer ce qui s'est passé à l'époque", a-t-il ajouté.

De 21h30 à 01h00 du matin, 24 projecteurs installés sur des échafaudages projettent l'image de l'emballage. Le projet original était constitué de 110.000 m² de tissu argenté qui enveloppait intégralement le siège du parlement.

Ce tour de force avait mis plus de vingt ans à voir le jour, suscité des débats houleux dans le monde politique avant de devenir un immense succès populaire drainant des centaines de milliers de visiteurs dans une ambiance de joyeuse kermesse.

Au point que l'œuvre d'art avait acquis une dimension politique, près de six ans après la chute du Mur, symbolisant une Allemagne ressoudée après 84 années de division.

L'empaquetage du Reichstag avait lancé la renaissance du bâtiment, incendié en 1933, et sur lequel un soldat de l'Armée rouge a planté le drapeau de l'Union soviétique en 1945 : une fois déballé, il avait été rénové sous la direction de l'architecte Norman Foster qui l'a doté de sa désormais célèbre coupole de verre.

Les députés du Bundestag y siègent depuis 1999.

Tous deux nés le 13 juin 1935, Christo et Jeanne-Claude auraient eu 90 ans cette année et trois de leurs plus grands projets soufflent leur 20, 30 et 40e bougies en 2025, avec des événements commémoratifs : The Gates à New York (2005), l'emballage du Reichstag (1995) et celui du Pont-Neuf à Paris (1985).

AFP/VNA/CVN