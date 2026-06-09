Forum sur l’avenir de l’ASEAN : des experts russes saluent le rôle du Vietnam

À la veille du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 à Hanoï, des experts russes ont souligné le rôle croissant du Vietnam dans la promotion du dialogue, de la confiance mutuelle et de la cohésion au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dans un contexte régional et international marqué par de multiples défis.

>> Ouverture du 3e Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï

>> Forum de l’avenir de l’ASEAN : le Mékong et la jeunesse au cœur de la Vision 2045

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le professeur et docteur ès sciences Dmitry Valentinovich Mosyakov a estimé que la diplomatie vietnamienne se distinguait par son approche constructive et proactive face aux enjeux internationaux. Selon lui, le Vietnam s’attache constamment à rechercher des solutions favorisant la stabilité, le dialogue et le compromis, contribuant ainsi à transformer les situations de blocage en opportunités de négociation.

Photo : VNA/CVN

L’universitaire russe a notamment salué l’intense activité diplomatique menée récemment par les plus hautes autorités vietnamiennes, en particulier la tournée effectuée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de de la République, Tô Lâm, dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. Il a qualifié cette série de visites de particulièrement importante sur le plan pratique et politique, estimant qu’elle avait permis de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une coopération accrue en matière de sécurité et de stabilité régionales.

Selon lui, le dirigeant vietnamien a constamment réaffirmé la position de principe du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends par le dialogue, sans recours à la force ni menace de son utilisation. Cette approche, a-t-il ajouté, explique notamment pourquoi le dirigeant Tô Lâm a été invité à prononcer un discours d’orientation lors du récent Dialogue de Shangri-La, une intervention qui a retenu l’attention de la communauté internationale.

Évoquant la place du Vietnam au sein de l’ASEAN, l’expert a souligné que le pays figurait parmi les acteurs les plus engagés dans les efforts visant à préserver l’unité et le consensus de l’organisation régionale. Dans un environnement géopolitique complexe susceptible de mettre à l’épreuve la cohésion de l’ASEAN, le Vietnam joue, selon lui, un rôle central dans la recherche de solutions permettant de maintenir la solidarité régionale et de créer une nouvelle dynamique en faveur de la stabilité, de la prospérité et du développement.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la professeure Irina Umnova, chercheuse principale au département de recherche juridique de l’Institut d’information scientifique en sciences sociales de l’Académie des sciences de Russie et ancienne présidente de la Fondation russe de la Voie de la paix, a estimé que le Forum sur l’avenir de l’ASEAN constituait un mécanisme de dialogue particulièrement adapté aux réalités actuelles.

Ayant effectué à plusieurs reprises des visites au Vietnam, Mme Umnova a souligné que cette initiative intervenait dans un contexte où plusieurs grandes puissances de la région Asie-Pacifique proposent leurs propres visions stratégiques pour l’avenir de l’une des zones économiques les plus dynamiques du monde.

Elle a également relevé que les grandes puissances accordaient désormais une importance accrue au rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale de sécurité. Dans ce contexte, elle a exprimé l’espoir que les dirigeants participant au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 parviendront à dégager une vision commune permettant à l’Association de poursuivre son développement et de promouvoir le règlement pacifique des différends régionaux dans le respect du droit international.

Pour les observateurs russes, le Forum sur l’avenir de l’ASEAN représente ainsi une occasion importante de renforcer le dialogue stratégique, de consolider l’unité régionale et de réaffirmer le rôle moteur de l’ASEAN dans la préservation de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN