Face à Trump, Pékin, Tokyo et Séoul veulent "accélérer" vers un accord de libre-échange

Face aux mesures douanières américaines, le Japon, la République de Corée et la Chine ont annoncé dimanche 30 mars leur intention de renforcer leur coopération afin d’offrir un "environnement prévisible" aux entreprises et d’ "accélérer" les négociations en vue d’un accord de libre-échange.

Les ministres en charge de l’Industrie ou du Commerce des trois pays se sont réunis à Séoul dans un contexte de relèvement des droits de douane par Washington. Il s'agit de la première réunion de ce type depuis 2020.

Les économies des trois nations restent largement tributaires de leurs exportations et sont affectées, à des degrés divers, par la politique commerciale américaine. Le ministre sud-coréen de l’Industrie, Ahn Duk-geun, son homologue japonais, Yoji Muto, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont convenu de "poursuivre les discussions en vue d’accélérer les négociations vers un accord de libre-échange trilatéral complet et équitable", selon un communiqué commun.

Des discussions sur cet accord avaient débuté en 2013 avant d’être suspendues en 2019. Elles ont repris en 2024 lors d’un sommet trilatéral à Séoul.

Dans l’immédiat, les trois pays s’engagent à "garantir des conditions de concurrence équitables" et à promouvoir un environnement commercial "libre, ouvert, transparent et inclusif". Cette approche vise à limiter l’impact des incertitudes liées aux changements de politique commerciale.

Séoul a précisé que la coopération entre les trois pays portera sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et l’amélioration de la communication sur les contrôles à l’exportation. Par ailleurs, Tokyo, Pékin et Séoul entendent collaborer pour soutenir une réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et favoriser l’adhésion de nouveaux membres au Partenariat économique global régional (RCEP).

Le gouvernement chinois a souligné que "l’unilatéralisme et le protectionnisme exercent une pression sur les échanges mondiaux", insistant sur la nécessité pour les trois pays de "préserver le système commercial multilatéral et promouvoir l’intégration économique régionale".

À eux trois, la Chine, le Japon et la R. de Corée représentent environ 20% de la population mondiale, un quart de l’économie globale et 20% du commerce international.

Cette réunion intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes, marqué par la mise en place de droits de douane américains de 25% sur l’acier et l’aluminium depuis mars, et par l’annonce d’une surtaxe de 25% sur les automobiles importées aux États-Unis à partir du 2 avril. Le Japon et la R. de Corée, qui représentent ensemble plus de 30% des importations automobiles américaines, ainsi que la Chine, dont l’ensemble des exportations vers les États-Unis est soumis à une surtaxe de 20%, sont directement concernés.

