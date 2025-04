OpenAI va lever 40 milliards de dollars, l'entreprise valorisée 300 milliards

Photo : AFP/VNA/CVN

La société d'investissement japonaise SoftBank sera le principal participant à cette levée de fonds du fleuron de l'intelligence artificielle (IA), la plus importante jamais vue pour une société non cotée dans le secteur technologique.

Cette valorisation inscrit OpenAI parmi les plus importantes sociétés non cotées du monde, avec l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk (350 milliards) ou le chinois ByteDance (plus de 400), maison mère de TikTok.

SoftBank, déjà actionnaire, va mettre au pot 30 milliards de dollars, le solde étant amené par d'autres investisseurs, a indiqué une source proche du dossier.

L'accord prévoit un décaissement immédiat de 10 milliards de dollars, le reste étant étalé jusqu'à la fin de l'année.

Dix des quarante milliards de cette levée de fonds ne seront versés qu'à la condition qu'OpenAI modifie ses statuts, pour passer d'une société à but non lucratif à une entreprise classique.

Ce changement de forme juridique est un point de friction entre certains co-fondateurs d'OpenAI, dont Elon Musk, et les investisseurs existants, qui veulent pouvoir rentabiliser leur mise.

Les critiques de cette modification de statuts craignent qu'OpenAI ne privilégie davantage les bénéfices à la fiabilité et la sécurité de ses programmes.

Elon Musk a assigné le groupe en justice pour l'en empêcher, estimant que cela le ferait dévier de sa mission originelle.

Pour tenter de reprendre la main, le milliardaire a également soumis une offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter les actifs détenus par l'organisation à but non lucratif, proposition rejétée par le conseil d'administration d'OpenAI.

En phase de croissance accélérée, OpenAI a un besoin impérieux de liquidités, car elle engloutit des milliards dans les puces, serveurs et centres de données qui lui permettent de développer ses programmes d'IA générative.

Bien que tablant sur un triplement de son chiffre d'affaires en 2025, à 12,7 milliards de dollars, OpenAI ne prévoit pas d'atteindre la rentabilité avant 2029, selon des documents internes cités par des médias américains.

Environ 500 millions d'utilisateurs

La levée de fonds révélée lundi 31 mars va "nous permettre de repousser encore plus loin les frontières de la recherche sur l'IA", a commenté OpenAI sur son site.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe a, au passage, affirmé compter désormais 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, son assistant IA phare, mis en ligne en novembre 2022.

Il y a à peine plus d'un mois, OpenAI n'avait fait état que de 400 millions d'utilisateurs, ce qui constituait déjà un doublement par rapport à septembre.

Le groupe de San Francisco s'est offert un nouveau coup marketing avec le déploiement la semaine dernière de nouvelles capacités de génération d'images sur ChatGPT.

Des internautes ont découvert que l'assistant était désormais à même de produire un dessin dans le style très reconnaissable du Studio Ghibli, le créateur japonais de films animés à succès comme Mon voisin Totoro, Porco Rosso ou Princesse Mononoké.

Le nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a encore renforcé la popularité de l'application, au point qu'OpenAI a dû limiter, jusqu'à nouvel ordre, ces nouvelles fonctionnalités à ses formules payantes, alors qu'il prévoyait initialement de les rendre accessibles à tous.

L'épisode a relancé les critiques liées à l'utilisation par les grands acteurs de l'IA générative de contenus sans accord de licence ou autorisation, le Studio Ghibli n'ayant jamais consenti à alimenter les modèles d'OpenAI avec ses oeuvres.

L'injection de SoftBank annoncée lundi va "aider" OpenAI à "accélérer les découvertes scientifiques, rendre possible l'éducation personnalisée, démultiplier la créativité humaine et ouvrir la voie à l'intelligence artificielle générale qui bénéfice à l'humanité toute entière", selon la société.

L'intelligence artificielle générale, ou intelligence générale, est un stade de l'IA au-delà duquel un logiciel sera capable de fonctionner de manière autonome, sans instructions, d'une façon similaire à ce que ferait un humain.

Pour SoftBank, qui avait déjà investi précédemment 2,2 milliards de dollars au capital d'OpenAI, la start-up californienne est "la plus proche" d'atteindre l'intelligence générale, selon un communiqué publié lundi.

OpenAI et SoftBank sont également partenaires, avec le spécialiste de l'informatique à distance (cloud) Oracle, du projet privé d'infrastructures Stargate, qui prévoit d'engager au moins 500 milliards de dollars dans des centres de stockage de données aux États-Unis.

AFP/VNA/CVN