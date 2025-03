Fin de partie pour La Baie d'Hudson, entreprise intimement liée à l'histoire du Canada

L’entreprise, intimement liée à l’histoire du Canada et des grands magasins, vit ses derniers jours : la Compagnie de la Baie d’Hudson, fondée il y a plus de 350 ans par deux trappeurs français, ferme la majorité de ses magasins.

Photo : AFP/VNA/CVN

C’est un symbole fort alors que le Canada fait face aux tensions avec son voisin américain. Mais c’est surtout une perte pour de nombreux Canadiens. "C'était un magasin qu'on a toujours connu", confie André Fortin, 90 ans.

En mars, les clients arpentent une dernière fois les allées du mythique magasin montréalais, fouillant les stocks en liquidation. "On pouvait passer la journée ici", se souvient Michelle Boulanger, 72 ans.

La plus vieille entreprise d’Amérique du Nord, détenue depuis plusieurs années par un fonds d’investissement américain, était en cessation de paiement. La Cour supérieure de l’Ontario a autorisé la fermeture de 74 de ses 80 magasins, menaçant plus de 9.000 emplois. Seuls six magasins en Ontario et au Québec échappent temporairement à la fermeture, mais leur avenir reste incertain.

Une entreprise fondatrice

Fondée en 1670 par Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers sous charte royale anglaise, la compagnie a établi des postes de traite devenus des villes canadiennes. "Elle a façonné le Canada", souligne Amelia Fay, conservatrice au Musée du Manitoba.

Détenant autrefois un monopole sur un territoire de 4 millions de kilomètres carrés, elle vend en 1869 la Terre de Rupert, soit un tiers du Canada actuel. Au XXe siècle, elle lance les premiers grands magasins du pays.

Mais son héritage est controversé : symbole du colonialisme, elle a contribué à l’assimilation forcée des peuples autochtones.

Un modèle en déclin

"La clé de son succès était son adaptation, mais ce n’est plus le cas", analyse Amelia Fay. Bruce Winder, expert en vente au détail, note que les grands magasins disparaissent, remplacés par des enseignes discount comme Walmart ou des marques de luxe.

Le commerce en ligne et l’évolution des habitudes ont accéléré le déclin de La Baie d’Hudson, qui rejoint la liste des grands magasins nord-américains disparus.