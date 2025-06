Foot : Liverpool recrute Florian Wirtz à prix d'or

Liverpool a confirmé vendredi 20 juin le recrutement de l'attaquant allemand Florian Wirtz (22 ans) en provenance du Bayern Leverkusen, un transfert au montant record en Premier League selon les médias britanniques et allemands qui évoquent entre 135 à 150 millions d'euros, bonus inclus.

Ces sommes, non confirmées par les deux clubs, feraient du milieu offensif ou ailier la troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire derrière le Brésilien Neymar (222M EUR de Barcelone au PSG en 2017) et le Français Kylian Mbappé (180M EUR de Monaco au PSG en 2018).

Dans le détail, Liverpool a accepté de payer 100 millions de livres sterling en transfert (117M EUR), auxquels s'ajoutent jusqu'à 16 millions (18,7M EUR) en bonus activables, rapportent notamment la BBC et Sky Sports.

Les médias allemands évoquent eux une part fixe à 130 millions d'euros et jusqu'à 20 millions en plus en fonction de divers objectifs, liés au nombre de matches joués et aux trophées remportées, par exemple.

Le club champion d'Angleterre s'est contenté de parler de la signature d'un "contrat à long terme", sans davantage de précision.

À Anfield, Wirtz arrive dans la peau d'un titulaire pour le poste de N.10, occupé la saison dernière par Dominik Szoboszlai, ou pour animer l'aile gauche de l'attaque, à la place de Luis Diaz ou Cody Gakpo.

Il rejoint son ancien coéquipier à Leverkusen, le latéral droit néerlandais Jeremie Frimpong, recruté fin mai pour remplacer Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid.

L'arrière gauche hongrois de Bournemouth, Milos Kerkez (21 ans), devrait suivre prochainement, selon la presse britannique.

Avec Wirtz, Liverpool s'offre un des attaquants les plus cotés au monde, déjà rodé avec 31 sélections sous le maillot national, et doté d'un pied droit magique, qui lui vaut l'un de ses surnoms en Allemagne, "Zauberfuss".

Le maître à jouer du Bayer a été le joueur clé de l'exceptionnelle saison 2023/2024 sous les ordres de Xabi Alonso, conclue avec une coupe d'Allemagne, un titre en Bundesliga au bout d'un parcours sans défaite, et un seul revers sur les 53 rencontres de la saison, en finale de la Ligue Europa.

