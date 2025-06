NBA

Les Lakers vont être vendus pour un montant record de 10 milliards de dollars

Les Los Angeles Lakers sont en passe d'être vendus pour un montant record de 10 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros), rapporte mercredi 18 juin le média américain ESPN, une somme qui ferait de la franchise NBA la plus chère de l'histoire du sport aux États-Unis.

Photo : AFP/VNA/CVN

D'après ESPN, la famille Buss, qui possède les Lakers depuis 1979, va vendre sa participation majoritaire dans l'équipe au milliardaire Mark Walter, qui possède déjà des parts dans la franchise.

Bien que Jeanie Buss va rester présidente, l'accord met fin au règne de 47 ans de sa famille à la tête d'une des équipes les plus populaires de la NBA, avec ses 17 titres de champion et le basket "showtime" qui a fait sa légende durant les années 1980 avec Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar en sociétaires du spectacle.

Mark Walter, qui devient l'homme fort de la franchise californienne, est le directeur général de la holding TWG Global, qui a constitué un impressionnant portefeuille d'équipes sportives professionnelles, dont les Los Angeles Dodgers (baseball) et les Los Angeles Sparks (basket féminin WNBA). S'y ajoutent aussi la Billie Jean King Cup de tennis et l'écurie Cadillac qui sera engagée en Formule 1 dès l'année prochaine.

Ce changement de propriétaire chez les Lakers marque la fin d'une époque en NBA. L'équipe avait été rachetée par le charismatique et fantasque magnat Jerry Buss en 1979, qui a rapidement contribué à faire de la franchise une marque mondialement reconnue, en voulant faire conjuguer résultat sportifs et spectacle tout azimuts sur les parquets, avec pom pom girls et animations durant les pauses.

11 titres en 47 ans d'ère Buss

Sous l'ère Buss, l'équipe phare de Los Angeles, jamais ombragée par sa rivale des Clippers, a remporté 11 championnats. D'abord avec Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou encore James Worthy, drivés par le coach Pat Riley, célèbre pour son look à la Michael Douglas période "Wall Street" (1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Un âge d'or qui a précédé la période Kobe Bryant, d'abord avec Shaquille O'Neal (2000, 2001 et 2002), puis presque tout seul (2009-2010), tout de même aidé par Pau Gasol. Il a fallu l'arrivée de LeBron James au sein de l'équipe pour ajouter un sacre en 2020 en plein COVID.

Ce dernier, devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, entre autres multiples records personnels, l'a fait sous la tunique des Lakers, qui en recrutant Luka Doncic cet hiver, se sont assuré de perpétuer la tradition d'un basket champagne à L.A. Mais sans encore apporter la 18e couronne, qui permettrait aux Lakers de rejoindre le grand rival Boston au rang des plus titrés.

En attendant d'égaler ce record, les Lakers se consoleront avec celui du montant dont il font l'objet, de loin le plus élevé de l'histoire du sport américain devant les 6,1 milliards de dollars payés pour les... Celtics au début de l'année.

AFP/VNA/CVN