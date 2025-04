Football : Liverpool sacré champion d'Angleterre pour la 20e fois

Photo : AFP/VNA/CVN

Les "Reds" comptent quinze points d'avance sur leur actuel dauphin, Arsenal, un matelas suffisant pour être sacré avant même les quatre dernières journées de Premier League.

Le club du nord-ouest de l'Angleterre égale le record de vingt titres que son voisin et rival historique Manchester United détenait seul depuis 2013.

Liverpool avait été sacré champion en 2020 au milieu des six titres remportés en sept saisons par le Manchester City de Pep Guardiola. Mais il avait été empêché de le célébrer à cause des restrictions sanitaires, en pleine pandémie mondiale de Covid.

Il faut remonter à 1990 pour voir les Reds fêter leur titre, le 18e de leur histoire, avec leurs supporters. Ils l'avaient décroché après une victoire 2-1 contre les Queens Park Rangers, déjà en avril et à Anfield.

Dimanche, Tottenham a jeté un coup de froid en ouvrant le score par Dominic Solanke (12e), mais les Liverpuldiens ont renversé la situation par Luis Diaz (16e), Alexis Mac Allister (24e) et Cody Gakpo (34e, 3-1).

En seconde période, la fête s'est prolongée avec un but de Mohamed Salah (63e, 4-0), son 28e cette saison en Premier League, et un but contre son camp de Destiny Udogie (69e, 5-1), sous la pression de l'Égyptien.

L'entraîneur Arne Slot ouvre son palmarès dès sa première saison sur le banc de Liverpool, après avoir succédé l'été dernier au très populaire Jürgen Klopp, parti après neuf ans au club.

AFP/VNA/CVN