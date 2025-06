Euro de basket : les Bleues voient déjà les quarts

Les Françaises auront encore une rencontre à disputer, sans enjeu samedi 21 juin face à la Suisse (16h30), avant le début de la phase finale qui se tiendra encore en Grèce à partir de mardi.

En plus d'avoir obtenu leur place pour les quarts - qu'elles joueront contre l'Italie ou la Lituanie - elles se sont aussi assurées la première place du groupe A, devant la Grèce et la Turquie, qu'elles ont fait tomber et qui se disputeront samedi soir 21 juin le deuxième strapontin pour la suite de la compétition.

Les Bleues tiennent pour le moment leur sans-faute et ont fait respecter leur statut de vice-championnes olympiques, candidates à la victoire finale devant les 8.860 spectateurs du Stade de la Paix et de l'Amitié évidemment acquis à la cause du pays-hôte.

Mais au final, ce sont les quelques dizaines de supporters français qui se sont fait entendre dans les dernières minutes d'une rencontre qui a finalement tourné à la correction après une première période un peu plus accrochée.

"On est contentes en particulier de la manière, a apprécié Iliana Rupert (14 points), on savait qu'on n'allait pas creuser l'écart tout de suite, il fallait imposer notre densité physique et on sait généralement que les équipes ne peuvent pas rivaliser pendant 40 minutes".

Salaün sur un nuage

Contrairement à la veille contre la Turquie (victoire 71-69), les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont en plus retrouvé leur adresse à trois points (12/19) grâce notamment à Migné Touré mais surtout Janelle Salaün (17 pts, 5 rebonds), en pleine réussite et sur sa lancée de la veille où elle avait déjà été décisive.

Les Bleues sont sorties devant à la pause (44-37) à l'issue d'une contre-attaque menée par Leila Lacan et une excellente Pauline Astier, sortie de la rencontre avec 12 points et 6 passes.

"C'est ma tâche première de faire jouer l'équipe, mettre les filles dans les bonnes positions pour qu'elles puissent appuyer sur leurs points forts", a résumé la meneuse de 23 ans.

Son entraîneur, Jean-Aimé Toupane a souligné de son côté un autre point fort collectif, la défense. "On les laisse à 56 points, c'est notre standard défensif. Tant qu'on le respectera, on a des chances d'aller au bout".

En effet, l'efficacité grecque en attaque n'a cessé de disparaître après la pause (19 points dans les 20 dernières minutes). Dans le troisième quart-temps, les Bleues ont pris définitivement l'ascendant en infligeant un 13-3 à leur adversaire dans les cinq premières minutes.

Les rares réussites apportées par Artemis Spanou (14 pts) et Mariella Fasoula (11 pts) ont toujours été accueillis par de vifs encouragements. Mais de l'autre côté, Janelle Salaün a poursuivi sa grande partition, encore écœurante à longue distance (5/6 dans l'exercice).

De quoi propulser un peu plus les Bleues vers les quarts de finale.

