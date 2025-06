WTA 500 de Berlin : Sabalenka rejoint Vondrousova en demies

Photo : AFP/VNA/CVN

En quarts de finale vendredi 20 juin, Sabalenka a sauvé quatre balles de match contre la Kazakhe Elena Rybakina avant de s'imposer en trois manches très accrochées 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (8/6) et 2h42 d'une bataille très serrée.

"Elena est une grande joueuse, on a eu de grosses batailles dans les derniers tours en Grand Chelem. Je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner ces derniers points, j'ai été chanceuse je pense, pour être honnête", a commenté Sabalenka après sa victoire.

Après le gain de la première manche au tie break, la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) a perdu un peu le fil de son jeu et a cédé la deuxième manche à Rybakina.

Sabalenka a mené 5-4 avec service à suivre dans la dernière manche, mais a laissé revenir la Kazakhe, 11e mondiale et lauréate de Wimbledon en 2022, et tout s'est joué dans le tie-break. Menée 6-2, Sabalenka a sauvé une première balle de match avec l'aide du filet, et a conclu cinq points plus tard sur son service (8-6).

Samedi 21 juin, elle retrouve sur son chemin une autre lauréate de Wimbledon, la revenante tchèque Marketa Vondrousova, retombée à la 164e place mondiale après avoir manqué plusieurs mois (juillet 2024-janvier 2025 et mars-mai 2025) en raison d'une blessure à l'épaule gauche.

Vondrousova a dominé la Tunisienne Ons Jabeur (6-4, 6-1) vendredi 20 juin pour un remake de la finale de Wimbledon 2023 remportée par la Tchèque.

Dans l'autre moitié de tableau, la Chinoise Wang Xinyu (49e mondiale) a poursuivi son parcours après avoir sorti en huitièmes l'Américaine Coco Gauff, récemment titrée à Roland-Garros en battant Sabalenka en finale. Wang a profité de l'abandon de l'Espagnole Paula Badosa (10e) à l'issue de la première manche du quart de finale, remportée 6-1 par la Chinoise.

En finale, Wang affrontera Liudmila Samsonova, qui n'a pas fait dans le détail vendredi 20 juin en début de soirée pour s'imposer contre l'Américaine Amanda Anisimova 6-1, 6-1 en moins d'une heure (57 minutes). À Berlin, Samsonova (20e mondiale) a sorti la N°3 mondiale, l'Américaine Jessica Pegula, en huitièmes de finale.

AFP/VNA/CVN