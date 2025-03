Fashion Week de Paris : romantisme urbain chez Chloé

>> La nouvelle garde lance la Fashion Week féminine de Paris

>> Fashion Week : dernier défilé pour Maria Grazia Chiuri chez Dior ?

>> Fashion Week de Paris : confettis asymétriques chez Courrèges

Photo : AFP/VNA/CVN

Les robes en dentelles, nuisettes satinées et jupes à volants étaient toutefois assorties de vestes courtes ou de manteaux matelassés surmontés de shearling (peau de mouton en français), la maison n'utilisant plus de fourrures depuis 2018, d'étoles de cette même matière, de grosses ceintures posées sur les hanches et accessoirisés avec de gros colliers dorés, apportant un côté plus rock aux tenues.

Photo : AFP/VNA/CVN

De nombreuses tenues étaient par ailleurs agrémentées d'un sac à main, du fourre-tout au porte-monnaie retenu par une chaînette. Le tout décliné en rose, blanc, noir, écru et beige, dans les codes de la maison, avec quelques audaces, comme une robe verte céladon.

"J'ai été inspirée par la contradiction entre la somptuosité et l'opulence et la simplicité et l'aisance instinctive de la femme Chloé", a expliqué la créatrice allemande dans une note d'intention.

Après le départ de Gabriela Hearst de la direction artistique de Chloé, Chemena Kamali avait été débauchée de chez Saint Laurent et nommée par la maison mère, le conglomérat Richemont, en octobre 2023.

AFP/VNA/CVN