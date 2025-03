Fashion Week de Paris : confettis asymétriques chez Courrèges

>> À Paris, chez Issey Miyake et Yamamoto, tout est affaire de confort

>> Dior Homme : Kim Jones revient aux origines avec une collection graphique et épurée

>> Fashion Week : dernier défilé pour Maria Grazia Chiuri chez Dior ?

Les silhouettes ont déambulé sous la verrière ensoleillée du Carreau du Temple, en plein coeur de la capitale, dans un tourbillon virevoltant de confettis rouges, roses, bleus et argentées. Une ambiance très féérique et festive, portée par une bande-son puissante.

Utilisés pour la mise en scène, les confettis ont également inspiré le designer belge pour cette collection automne-hiver 2025-2026.

Après une dernière collection créée dans un état d'esprit très pessimiste, "j'ai retrouvé un livre, qui se compose de 100 pages d'un gars qui a pris des confettis en photo sur fond blanc. Et ça m'a fait me sentir tellement heureux, plein de joie et optimiste à nouveau", a-t-il confié à la presse après le défilé.

"Je me suis dit : +Ok, cette saison va être pleine de confettis+", a poursuivi le quadragénaire. "Un confetti, c'est juste un long rectangle, et j'adore travailler avec des motifs plats. Alors j'ai pris une énorme bande de laine que j'ai commencé à draper sur le mannequin et cela a donné la première silhouette", a-t-il expliqué.

La première robe est une robe noire qui semble avoir été conçue dans une seule bande de tissu, telle une écharpe habilement enroulée, avec un pan laissé libre sur la gauche.

Un style décliné sur presque tous les autres modèles, que ce soit les robes, les tops, les combinaisons ou les jupes, avec toujours cette bande de tissu laissée pendante sur le côté.

Un vestiaire décliné en noir, blanc, gris, mais aussi en rose et rouge, qu'ont pu admirer du premier rang le rappeur français SCH, les actrices Adèle Exarchopoulos et Chiara Mastroianni ou encore la star coréenne du groupe de K-Pop Ateez, Wooyoung.

AFP/VNA/CVN