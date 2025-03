Pégases 2025 : Prince of Persia, le "rêve d'enfant" de Jordan Mechner devenu saga culte

Saga créée il y a plus de 35 ans, Prince of Persia a vu l'opus The Lost Crown remporter jeudi 6 mars le titre de jeu de l'année lors de la cérémonie des Pégases français, une belle couronne pour ce rêve débuté dans les années 80 par son créateur américain Jordan Mechner.

"J'avais deux rêves d'enfant: faire des jeux vidéo et des films. Grâce à +Prince of Persia+, j'ai pu réaliser les deux", confiait Jordan Mechner, 60 ans, à l'AFP en janvier 2024, juste avant la sortie de Prince of Persia: The Lost Crown.

Avec cet opus, l'éditeur français Ubisoft faisait revivre son célèbre personnage, après treize ans d'attente pour les fans de cette série d'action/aventure inspirée des Mille et Une Nuits, dont le dernier épisode remontait à 2010 et dont les différents volets ont dépassé les 20 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Prince of Persia: The Lost Crown a connu un joli succès critique et s'est écoulé à plus de 1,4 million d'exemplaires.

Depuis ses débuts à la fin des années 1980 dans un "home studio" californien jusqu'à cet opus concocté dans les studios d'Ubisoft à Montpellier (Sud de la France), tout a changé pour Jordan Mechner... ou presque.

"C'était l'une des premières +motion captures+ (technique de capture de mouvements pour les rendre plus réalistes à l'écran, NDLR) utilisées pour un jeu vidéo", se remémore le créateur américain qui vit en France - à Montpellier justement - depuis 2015.

À l'aide d'une caméra VHS, il filme son petit frère "pour faire tous les mouvements" dont le héros a besoin dans le jeu, puis les intègre image par image sur l'écran de l'ordinateur grâce à la technique de la rotoscopie, empruntée aux dessins animées du début du XXe siècle.

À cette entreprise familiale, dont le développement dure quatre ans, se joint aussi son père, pianiste amateur, compositeur de la musique du jeu. "C'était vraiment un travail artisanal", sourit Jordan Mechner.

À sa sortie en 1989, le jeu marque l'industrie et impressionne les joueurs par la qualité de son animation et la fluidité de ses personnages, à une époque où les moyens techniques étaient limités. Et consacre son créateur, qui s'était fait remarquer en 1984 avec Karateka, son premier titre réalisé de A à Z lorsqu'il était étudiant.

Autodidacte, il a appris les rudiments de la programmation dans les magazines et sur son ordinateur Apple II, reçu durant son adolescence.

Princess of Persia

Prince of Persia devient une saga culte qui va connaître plusieurs suites, traverser les générations et s'adapter aux diverses évolutions technologiques, passant notamment de la 2D à la 3D, avant d'être acquis par Ubisoft aux début des années 2000 puis d'être adapté au cinéma en 2010.

Plus de 35 ans après ses premiers pas, Jordan Mechner avoue n'avoir "jamais imaginé" que cet univers "perdurerait aussi longtemps".

Créateur "indépendant", il se consacre désormais à son travail de dessinateur et scénariste de bande dessinée. À l'image de Replay : Mémoires d'une famille (éditions Delcourt), récit paru en 2023 où il retrace les parcours de son père et de son grand-père, réfugiés juifs autrichiens aux États-Unis ayant fui le régime nazi avant la Seconde Guerre mondiale.

On y apprend notamment que son grand-oncle Joji a pu s'installer en France peu après l'annexion de l'Autriche... grâce à deux aquarelles d'Adolf Hitler acquises quelques années plus tôt, retrouvées en rangeant sa cave.

"Après sa retraite, mon grand-père a passé trois ans à écrire une grande mémoire familiale. Il fallait qu'un jour je transmette ces histoires incroyables avec lesquelles j'ai grandi", souligne Jordan Mechner.

L'auteur y mêle sa propre vie, comme l'annonce à ses deux enfants de son expatriation professionnelle en France pour un énième projet autour de Prince of Persia.

Ce qui donne un échange savoureux avec son fils : "Tu devrais faire autre chose que tout le temps créer des +Prince of Persia+". Relance de sa fille : Ou au moins faire un +Princess of Persia+.

En attendant la princesse, Ubisoft planche sur un remake de Prince of Persia: les Sables du Temps, l'un des plus gros succès de la saga sorti en 2003.

