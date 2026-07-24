Le Vietnam, un "maillon stratégique" de l’ASEAN, selon une experte en Malaisie

À l’occasion de l’AMM-59, la D re Julia Roknifard estime que le Vietnam constitue un acteur stratégique de l’ASEAN grâce à sa croissance économique, sa diplomatie équilibrée et son attachement au droit international, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045.

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La 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN a non seulement marqué le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), mais aussi le lancement de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Dans un contexte de rivalité stratégique croissante entre les grandes puissances, préserver la solidarité et le rôle central de l’ASEAN demeure un défi majeur pour l’organisation.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la Dre Julia Roknifard, maîtresse de conférences en relations internationales à l’Université Taylor (Malaisie), a estimé que la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045 repose sur trois piliers : le respect des principes fondamentaux de l’ASEAN, le renforcement de sa capacité d’adaptation institutionnelle et le rôle des principaux États membres. Le Vietnam est considéré comme l’un des «maillons stratégiques» de l’organisation.

Selon elle, le Vietnam se distingue par sa croissance économique, sa position géostratégique favorable et sa politique étrangère équilibrée, qui contribuent à renforcer la cohésion et le rôle central de l’ASEAN. Son intégration internationale et sa situation géographique en font également un trait d’union entre l’Asie du Sud-Est continentale et maritime.

La Dre.Julia Roknifard a également salué l’attachement constant du Vietnam au respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, dans le traitement des questions liées à la Mer Orientale. Selon elle, la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam contribue à renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN, tout en favorisant la coopération dans des domaines tels que la défense, l’économie numérique et la connectivité des infrastructures.

La forte croissance économique et le processus d’intégration approfondie mené depuis de nombreuses années ont permis au Vietnam de devenir l’une des économies dynamiques de l’ASEAN. L’expérience vietnamienne montre l’importance de conjuguer réformes économiques, investissements dans les infrastructures et l’éducation, et diplomatie économique proactive afin de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales, tout en préservant son indépendance et son autonomie.

La Vision ASEAN 2045 vise à bâtir une communauté résiliente, cohésive et dotée d’une place plus importante sur la scène internationale. Selon la Dre. Julia Roknifard, l’expérience de développement du Vietnam et son approche équilibrée en matière de politique étrangère peuvent contribuer positivement à la concrétisation de cette vision, tout en renforçant le rôle central et la cohésion de l’ASEAN dans un contexte régional et mondial toujours marqué par de profondes mutations.

VNA/CVN

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