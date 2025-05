Euroligue : Monaco bat le Barça à l'arrachée et s'offre le Final Four

Monaco s'est qualifié pour le Final Four de l'Euroligue pour la deuxième fois en trois saisons, en venant à bout de Barcelone, mardi soir 6 mai, lors d'un cinquième match intense (85-84) qui a mis un terme à une série très disputée (3-2).

Le pivot grec Georgios Papagiannis, qui n'avait pas disputé une seule minute dans la série, a été l'homme qui a réveillé son équipe après un premier quart-temps compliqué. Il s'est fendu de 17 points, avec la meilleure évaluation monégasque (21).

Comme il y a deux ans à Kaunas, Monaco sera une nouvelle fois opposé, en demi-finale, aux Grecs de l'Olympiakos le 23 mai prochain à Abou Dhabi. Pour sa première saison comme entraîneur en Euroligue, Vassilis Spanoulis a donc emmené ses hommes au Final Four, où il retrouvera le club avec lequel il est devenu une légende.

Il a fallu beaucoup de cœur à ses joueurs pour remporter une victoire à l'arrachée, après deux derniers stops défensifs dans les 50 dernières secondes. Mené 83-84, c'est une pénétration de Mike James, solide capitaine (20 points, 5 passes et 19 d'évaluation), qui a donné la victoire finale à Monaco (85-84, 40e).

Pourtant, la Roca Team n'a jamais mené durant le premier quart-temps, où Barcelone a été très bon défensivement. Bien emmenés par Kevin Punter (5 points) et Justin Anderson (8 points), les Catalans ont été dominateurs. Seul, Alpha Diallo (9 points) a fait illusion.

Après ce quart temps raté (15-19), Mike James et les siens ont réagi avec force. Spanoulis a, pour cela, ressorti Papagiannis du frigo. Au-delà de ses sept points, le pivot grec a été impactant dans la raquette où il a mis en difficulté le géant Youssoupha Fall.

Spanoulis, fidèle à ses principes selon lesquels une rencontre se gagne d'abord avec une défense agressive, a terminé la première mi-temps avec quatre défenseurs (Strazel, Tarpey, Blossomgame et Papagiannis) pour accompagner James.

Papagiannis, facteur X

Alors que l'équipe de la Principauté est passée devant pour la première fois de la rencontre à la 17e minute, sur une claquette de Papagiannis (32-31), le capitaine monégasque a permis d'atteindre la pause avec le plus gros avantage depuis le début du match, notamment grâce à un tir primé en fin de quart-temps (45-39).

Dès le début de la deuxième mi-temps, deux nouvelles pénétrations du MVP de la saison en l'Euroligue ont offert dix unités d'avance à Monaco (49-39), où, pourtant, la recrue phare de l'hiver, Daniel Theis, a été en difficulté et a enchaîné les fautes.

En grand d'Europe, Barcelone n'a rien lâché. Et progressivement, Fall et Hernangomez ont propulsé la remontée des Blaugranas (61-60, 30e). Si deux lancers francs de Jordan Loyd ont permis aux Monégasques de démarrer l'ultime quart-temps avec trois points d'avance (65-62), un tir primé de Dario Brizuela, puis une claquette de Fall ont redonné l'avantage au Barça (65-57, 31e).

La fin de rencontre est devenue étouffante. Chaque possession a été un combat. Et Papagiannis, de retour aux affaires, a encore été excellent. Efficace au tir, il a replacé les siens devant et rendu sa confiance à Spanoulis (sur un dunk 76-74, 35e, puis sur un panier longue distance 79-77, 36e).

La suite a été encore plus dense. La défense monégasque a été parfaite. Et James a pris ses responsabilités pour décrocher un nouveau Final Four.

