Snooker : le Chinois Zhao Xintong premier asiatique sacré champion du monde

Photo : AFP/VNA/CVN

Le joueur de 28 ans n'était que le deuxième Chinois à atteindre la finale du Championnat du monde, après Ding Junhui en 2016. Mais alors que Ding avait été battu par l'Anglais Mark Selby en finale il y a neuf ans, Zhao a réalisé l'exploit de vaincre le Gallois, triple champion du monde.

"Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. C'est dingue", a déclaré Zhao. "J'étais très nerveux ce soir. Mark est toujours un joueur de haut niveau et il m'a mis tellement de pression. C'est le meilleur", a-t-il ajouté. Alors que son adversaire a salué le "tournoi brillant" de celui qui est "la nouvelle star" du snooker selon lui.

Il avait déjà créé la surprise en éliminant la légende anglaise Ronnie O'Sullivan, qui est son "idole", en demi-finale.

Zhao, surnommé "le Cyclone", joue en tant qu'amateur depuis septembre et poursuit son retour sur le devant de la scène après une suspension de 20 mois pour avoir été impliqué dans un scandale de matches truqués et de paris en 2023.

En raison de son statut d'amateur, il a dû passer par quatre tours de qualification pour accéder au tableau principal du Championnat du monde, au Théâtre Crucible de Sheffield, temple du snooker au Royaume-Uni.

Zhao a débuté le snooker à l'âge de huit ans. En 2015, alors adolescent, il avait affirmé dans un documentaire qu'il voulait devenir comme Ding, pionnier du snooker en Chine, qui a fait depuis de nombreux émules.

En 2021, il a remporté le Championnat britannique mais deux ans plus tard, il a été sanctionné comme neuf autres joueurs chinois dans une affaire de matches truqués. Deux joueurs, Liang Wenbo et Li Hang ont été bannis à vie. Zhao, qui avait aidé un autre joueur à truquer deux matches et avait parié sur ceux-ci, a écopé de la sanction la plus courte (20 mois).

Le snooker est très populaire en Chine, où les autorités ont créé une académie à Pékin pour former les meilleurs jeunes, avec succès puisque Bai Yulu a remporté le Championnat du monde féminin en 2024.

AFP/VNA/CVN