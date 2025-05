Google lance un nouveau mode de recherche en ligne avec de l'IA renforcée

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit d'une nouvelle phase de l'intégration de l'IA générative au célèbre moteur de recherche, après la mise en ligne, il y a un an, d'AI Overviews, un cartouche qui s'affiche en tête des résultats, devant les traditionnels liens vers des sites internet.

AI Overviews s'appuie sur l'interface d'IA générative Gemini, réponse à ChatGPT introduite en décembre 2023.

"AI Mode", qui va, dans un premier temps, être accessible seulement aux États-Unis, promet d'aller plus loin, en fournissant, sur requête en langage courant, des rapports détaillés ou des graphiques pour visualiser des données.

Il propose aussi des réponses personnalisées en fonction du profil de l'utilisateur, de l'historique de son activité sur internet et de ses correspondances, s'il a donné accès à son historique de recherche ou sa boîte mail.

"C'est le futur de la recherche sur Google", a affirmé, lors d'une présentation dans le cadre de la conférence Google I/O dédiée aux développeurs, Liz Reid, responsable de la recherche au sein du groupe de Mountain View (Californie), une fonctionnalité qui va "au-delà de l'information, vers l'intelligence".

Le moteur de recherche va ainsi ressembler un peu plus au ChatGPT d'OpenAI, qui a récemment gagné en fonctionnalités, avec l'ajout du shopping notamment.

AI Overviews compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs, selon l'entreprise californienne.

Longtemps hégémonique, Google se doit de réagir car menacé par des rivaux émergents, mais aussi par la justice américaine.

Le gouvernement américain réclame en effet que Google cède son navigateur Chrome, après que l'entreprise californienne a été jugée coupable de maintenir son monopole avec des pratiques commerciales déloyales.

Début mai, lors du procès pour déterminer sa peine, un cadre d'Apple a révélé que le trafic sur le moteur de recherche, installé par défaut sur les iPhone, avait baissé le mois dernier pour la première fois depuis 20 ans.

L'annonce, qui a fait chuter le cours d'Alphabet de plus de 7% en une séance de Bourse, montre que la concurrence progresse.

ChatGPT et d'autres assistants IA surfent sur internet pour apporter des réponses directes à leurs utilisateurs, sans publicités. Perplexity AI, une autre start-up de San Francisco, ambitionne de devenir le principal rival de Google sur son terrain de jeu.

Un assistant AI omniscient

Mais la firme de Mountain View n'a pas dit son dernier mot.

Elle dispose d'un atout de taille : sa taille, l'habitude des internautes qui se tournent, par défaut, vers son moteur de recherche depuis des décennies, et les données des utilisateurs, si ceux-ci sont prêts à les lui confier encore plus.

En cas de voyage par exemple, il pourra par exemple proposer des événements dans des galeries d'art aux bonnes dates, puisqu'il connaîtra les goûts de la personne et les dates de son déplacement.

Google espère ainsi prendre de l'avance dans la création d'un agent IA, avatar numérique omniscient et personnalisé, le Graal des géants de la "tech".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les récentes mises à jour de Gemini représentent des étapes cruciales pour concrétiser notre vision d'un assistant IA universel, qui vous aide dans votre vie quotidienne, qui est intelligent et comprend le contexte dans lequel vous vous trouvez, et qui peut planifier et prendre des mesures en votre nom sur n'importe quel appareil", a expliqué Demis Hassabis, patron de Google DeepMind.

"C'est l'objectif ultime de l'application Gemini : une IA personnelle, proactive et puissante", a-t-il ajouté.

L'IA générative commence déjà à rapporter gros à Alphabet.

Au premier trimestre, la société a dégagé un bénéfice net record de 34,5 milliards de dollars, en hausse de 46% sur un an, grâce à son activité de "cloud" (informatique dématérialisée), portée par l'appétit pour les services d'IA.

